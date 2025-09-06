Los colores son importantes y se asocian a infinidad de características y comportamientos de las personas según hacia el que se inclinen. Sobra decir que en política hay dos colores básicos, azul y rojo. El rojo se vincula a las ideologías de izquierdas y se definen pertenecientes a tales las personas que desean una sociedad con mejor reparto de las riquezas, que consideran a los demás en paridad con ellos mismos y que si tienen subordinados los tratan con exquisitez, máximo respeto y benevolencia. Dicen de las derechas que son de otra manera, pero hoy, aunque en el grifo sigue estando el agua caliente en rojo a la izquierda y la fría en azul a la derecha, la realidad es que predominan los monomandos.

Es difícil determinar por actitudes y comportamientos qué ideología de personajes públicos de hoy se vincula a las clásicas roja o azul. Sí es cierto que hay personas que vociferan su izquierdismo y el subconsciente termina traicionándolos y se les ve una clara tendencia conservadora máxima.

Y claro, cuando dejan aflorar sus sentimientos el azul les embriaga. Así hay quien se empeña en llenar sitios del municipio que regenta con personajes de los pitufos cuyo color es predominantemente azul. Igual no lo sabe pero quizás él sea azul, azul y azul. De ahí que se emocione colocando pitufos que pagamos entre todos. Pero seguro que dirá que no, que él es Papá Pitufo y que sus calzones y gorra son rojos, de izquierdas. Pero solo los calzones y la gorra. Lo externo.