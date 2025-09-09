A los amigos

La semana pasada me llamó un amigo. Hacía mucho que no hablábamos, quizá más de veinte años; puede que sí. Los caminos de la vida separaron nuestros espacios, pero al minuto de volver a hablar fue como si nos hubiéramos visto ayer y antes de ayer y el otro. Fuimos buenos amigos, sí.

Nada más acabar la conversación, miré para atrás, recordando aquellos tiempos; y te das cuenta de que llega un momento, que suele ser cuando los médicos empiezan a llamarte por tu nombre de pila y la primera vela de tu cumpleaños empieza por seis o más, en el que uno ya repasa la vida como quien hojea una libreta vieja: con nostalgia y algo de ternura, pero también con la certeza de que lo que ya está escrito no se borra. Y también te das cuenta, repasando lo vivido, que hay muy pocas cosas que merezcan la pena de verdad. La salud, claro. La familia. Dormir tranquilo. Y los amigos. Pero los de verdad. Esos.

Pues sí, hablo de los amigos que te han visto en problemas, con la vida hecha un cisco, y no se han ido. Los que han oído tus miserias sin tomar nota. Los que han estado cuando no había nada que rascar. Los que te conocen más por lo que no dices que por lo que cuentas. Los que no necesitan explicaciones. Los que entienden tus derrotas, tus rarezas, tus naufragios. Los que si llamas, responden. Y si no llamas, también.

Y te acuerdas, cómo no, de los que ya no están, y sin embargo siguen formando parte del paisaje. Como esas casas viejas de la infancia que, aunque las hayan derribado, uno sigue viendo al pasar. Están ahí, en un rincón del alma que no acepta demoliciones. Y de cuando en cuando te das cuenta que siguen dentro. En un gesto, en una frase que repites sin querer, en una canción que te lleva a aquella noche en la que no sabías que estabas siendo feliz.

Y también están los que se borraron solos. Esos, con el tiempo, ni duelen. Porque uno va aprendiendo que hay amistades que solo aguantan el buen tiempo, y otras que aguantan el invierno entero. Pero qué consuelo esos que sí. Los que siguen. Los que, aunque no los veas en mucho tiempo, siguen sabiendo qué vino es el que te gusta. Y todo eso, a ciertas edades, es un lujo que no se compra.

A los amigos, a esos que se han quedado sin hacer ruido, a los que han sido casa cuando no encontrabas la tuya, uno no les escribe poemas. Les guarda sitio en la mesa. Con la copa servida. Y, si hace falta, con el alma también.

Es lo que hay. Y con eso basta.