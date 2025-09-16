Veganos y meriendas

El otro día vinieron unas amigas de mi hija a cenar a casa. A cenar en el nuevo sentido de la palabra: nada de filetes ni tortillas, sino una especie de laboratorio portátil lleno de tarros, bolsitas y verduras con pinta de haber sido rescatadas del arcén de una autovía. A ver, evidentemente esto que voy a decir lo digo para el que voluntariamente se suma a estas modas, no para el que por motivos de salud tiene que regirse por dietas especiales, claro.

Pues sí, resulta que dos de aquellas chicas eran veganas. Y no de las de postureo, no; veganas de reglamento, de las que convierten un anacardo en salsa, un garbanzo en hamburguesa y una hoja de lechuga en un argumento filosófico, que así es la cosa.

Yo entré, saludé y les pregunté qué era aquello. Muy amables, me explicaron lo del tofu, el falafel, las semillas y no sé cuántas cosas más. Y mientras me lo contaban, yo me acordaba de cómo nos criaron nuestros padres. Y llegué a una conclusión: si todo eso que comíamos resulta que hoy es tan peligroso, es que mis progenitores durante años intentaron eliminarme. Sí.

Porque claro, resulta que si el gluten es malo, la lactosa peor, el pan blanco un crimen contra la humanidad, el azúcar cianuro en polvo y las grasas una especie de pegamento arterial, viendo el menú de mi infancia yo no debería estar vivo; vamos, que debería haber picado billete entre la primera comunión y la EGB, más o menos. Y, sin embargo, aquí estoy: con mi barriga sesentera pero milagrosamente indemne, todavía, de aquellas batallas.

Y recordé aquellos desayunos de galletas María con mantequilla y Colacao; las meriendas de pan blanco con chocolate o chorizo o "fuagrás", que entonces no había paté fino; o el potaje de los domingos con su grasilla flotando como un petrolero hundido, y después el arroz con leche; o los churros de los sábados; o aquellos bizcochos nadando felices en las natillas… todo ello comida peligrosísima, nos dicen ahora, pero que te dejaba hecho un tío y con el estómago satisfecho.

Que sí, ya sabemos que la comida de antes tenía sus excesos, sus grasas y sus azúcares. Pero a ver si va a ser que el problema no es la mantequilla ni el pan, sino el sofá con sus series de Netflix, la falta de movimiento y las tres horas diarias de móvil. Igual el secreto estaba en correr por la calle con los amigos, sudar, jugar, y después sentarte a merendar lo que fuera sin mirar la etiqueta. Igual sí, mira tú.

Por eso, cuando oigo hablar de lechugas orgánicas recolectadas bajo la luna menguante, me entra la risa. No porque me parezca mal, que allá cada uno con lo que le apetezca meterse entre pecho y espalda, sino porque me acuerdo de mi abuela diciendo: "Anda rapacín, come unes cuantes patatines más, que tas en los huesos". Y claro, ahí no había escapatoria posible.

En fin, que yo seguiré, mientras pueda, con mis comidas más o menos normales, mi fabada de vez en cuando y mis churros de los sábados. Y el día que venga a visitarme la parca, que no me pille merendando brotes de soja. Lo siento, pero es lo que hay, sí.