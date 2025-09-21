A finales de noviembre del año pasado exponía la dificultad de interpretar que tras la glorieta de Marcenao, junto a la señal que indicaba Pola de Siero, figuraba la prohibición de límite de velocidad máxima de 30 km/h en el casco urbano. Todo parecía indicar que era el punto de inicio de la prohibición, pero creo que era el único que interpretaba eso, lo que creaba malestar a otros conductores. Ahora, aunque mi artículo no tuviese nada que ver, se rectificó y el límite de velocidad está en la glorieta siguiente, donde realmente hay aspecto de casco urbano.

Hay otro asunto que necesito comentar porque creo que lo padecen todos los conductores provenientes de dirección Santander y que pretenden acceder a Pola de Siero por el este, salida 18. Esta salida confluye antes de la glorieta con la que tomaron los vehículos provenientes de Oviedo, y son los de Santander los que han de ceder el paso. La densidad de la vegetación a la izquierda impide absolutamente ver si viene otro vehículo y, aún haciendo stop existe riesgo de que alguien que provenga de Oviedo colisione. Lo cuento aquí y no sé quien tiene la competencia de hacer que se subsane esta deficiencia con una simple poda, porque no creo que sea responsabilidad municipal. Lo que si puede ser de su responsabilidad es ponerlo en conocimiento de quien competa, porque riesgo hay. De hecho Google Maps tiene coloreado en rojo el tramo ese al que me refiero. A ver si se soluciona antes de que se den los Premios Princesa.