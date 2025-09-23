El artículo de hoy está dedicado a una pareja de amigos. Si lo leen, sabrán por qué lo he escrito. Espero que les guste. Con esa intención, y con todo mi cariño, allá va:

No, no me asusta el paso del tiempo. Ni las arrugas, ni las canas, ni que el cuerpo empiece a crujir como una escalera vieja. Todo eso viene con el billete, y el que no lo acepte es que no ha entendido nada. Lo que me asusta, de verdad, es hacerme viejo sin ti.

Porque envejecer no es una derrota si lo haces acompañado. Es compartir las mañanas frías, el café demasiado amargo, la tos en mitad de la noche. Es discutir por tonterías y reconciliarse sin discursos. Es sostener la mirada del otro cuando el espejo ya no engaña y la carne empieza a ceder.

Y no, tampoco hablo de pasión eterna ni de películas baratas. Hablo de algo mucho más serio: un amor que resiste las tormentas y las rutinas. Un amor que no se alimenta de flores ni de frases bonitas, sino de la obstinación de quedarse, de no soltar la mano cuando la vida aprieta.

Con los años, la verdad se desnuda. Los cuerpos pierden brillo, las ilusiones se desgastan, las fuerzas se van. Lo único que queda es esa complicidad silenciosa que no necesita palabras. Y entonces entiendes que el verdadero privilegio no era la juventud, sino tener a alguien sentado a tu lado el día en que todo se vuelva más lento: los pasos, las conversaciones, incluso los sueños; cuando todo lo demás ya se haya ido.

Al final, lo único que uno desea es eso: estar juntos en la última curva, mientras atardece, y esperar cogidos de la mano a que llegue la noche. No hace falta nada más. Sin miedo, sin dramatismos, sin postureo. Porque lo único insoportable sería enfrentarse a esa vejez en soledad, sin la certeza de que alguien que conoce todas tus derrotas aún elija quedarse a tu lado.

Me asusta hacerme viejo sin ti. Todo lo demás no tiene importancia. Sí, créeme, no la tiene.