Hagas lo que hagas

Me pasó la otra tarde. Había quedado con un amigo para tomar un vino; llegué antes que él, y me senté a esperar en la terraza del bar. Hacía una temperatura agradable, y en la mesa de al lado había un par de chavales. Y fuese porque yo en ese momento estaba ocioso o porque en este nuestro querido país no hablamos precisamente para el cuello de nuestras camisas, no pude evitar oír lo que uno le decía al otro.

Pues sí, allí estaba uno de ellos contando que no hacía mucho que había empezado en un nuevo trabajo, pero que se le estaba planteando un problema que no sabía cómo resolver. La cosa es que él hacía lo que su jefe le mandaba, pero cuando él creía haber hecho bien el trabajo tal como se le había ordenado, pues al parecer era que no, que era de otra forma. Y cuando lo hacía de aquella otra forma, pues que tampoco. Y cuando por fin el jefe parecía quedar satisfecho, pues ahora eran los compañeros los que le ponían malas caras. Total, que aquel rapaz estaba hecho un lío.

Y escuchándole, me acordé de aquel cuento del abuelo, el niño y el burro, que muchos ya conoceréis. No se lo conté en aquel momento al chaval por si acaso me llamaba impertinente, pero bueno, aquí sí que lo puedo contar y allá va:

Un abuelo y su nieto tuvieron que hacer un viaje junto con un burro. Primero, el anciano hizo que el niño montara en el animal, para que el crío no se cansara. Y llegaron a la primera aldea, y la gente que los vio empezó a criticar que el anciano tuviera que ir a pie mientras que el niño, más joven, iba montado. Las críticas hicieron que abuelo y nieto cambiaran posiciones, yendo ahora el anciano montado sobre el burro y el niño caminando al lado.

Sin embargo, al pasar por una segunda aldea, los que les vieron también empezaron a criticar que el pobre niño fuera caminando mientras el hombre mayor lo hacía cómodamente montado. Ambos decidieron entonces subir juntos al animal. Pero al llegar a un tercer poblado los aldeanos criticaron a ambos, acusándoles de cargar en exceso al pobre burro. Ante esto, el anciano y su nieto decidieron ir ambos a pie, caminando al lado del animal. Pero en un cuarto pueblo se rieron de ellos, ya que disponían de una montura y ninguno de ellos viajaba en ella. Así fue la cosa.

Resumiendo, que, hagas lo que hagas, a alguien no le va a gustar eso que haces, así que tú haz lo que creas que debes hacer y hazlo lo mejor que sepas hacerlo. Y lo demás, pues qué se le va a hacer. Es una receta sencilla, sí, pero quizás lleve su tiempo aprenderla. Como la vida misma. Sí, creo que es lo que hay.