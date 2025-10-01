La contradicción del acceso a la vivienda exige un esfuerzo colectivo. Creo que es sabido de todos el dicho africano de que para educar a un niño se necesita toda la tribu. Pues para este problema se necesita un pacto de Estado y no para otras tonterías que se debaten. Sé de un caso de dos personas con estudios superiores que disponen de una vivienda, que por incremento de la familia se les ha quedado extremadamente pequeña. Viven en Madrid, tienen trabajo y buenos salarios, pero el acceso a una vivienda adecuada a su situación familiar se les escapa. Eso es una paradoja. No puede ser que la vivienda reduzca más del 50% de los ingresos para quienes deben labrarse un futuro que tendrá otras muchas necesidades de primer nivel. En Madrid el número de personas de más de setenta años ronda las ochocientas mil, lo que supone que en un futuro próximo pueden quedar disponibles casi medio millón de viviendas, habiendo además ahora unas cien mil vacías. La inseguridad de los arrendatarios por ocupas, deterioro de la vivienda y objetores de alquiler anima poco el ponerlas a disposición de la ciudadanía. Sé que existe un programa, "ReViVa", para dar garantías a arrendadores e inquilinos. Si el propietario sin uso de una vivienda la cede a una entidad que garantiza una renta digna , el cuidado y conservación de la vivienda , sin duda se incrementaría la disponibilidad de alquileres. Sería ponerse manos a la obra el que los distintos ayuntamiento hiciesen un catálogo de necesidad de viviendas en su ámbito, que se gestionase el procedimiento de cesión y se informase a la ciudadanía de las garantías económicas y de conservación que se ofrecen. Tal vez así el mercado de alquiler se volvería racional. Porque lo necesario igual no es construir mucho más, si no la gestión de la disponibilidad de lo existente.

Y cuando la oferta se incremente el precio de compra se hará más asequible. Pero se necesita toda la tribu.