Opinión
Desacuerdo
Paezme raro que Siero y Noreña tengan desacuerdos. Antes eran los ciudadanos quienes no ocultaban su animadversión y medio en broma o medio en serio se contaban «maravillas» recíprocamente. Ahora, se ha subido un peldaño y la hostilidad ha llegado al nivel institucional.
No sé si como se afirma desde Noreña, nuestro Alcalde pretende gobernar lo suyo y lo de los demás, o como dice el regidor ha sido Noreña quien por sus reclamaciones sobre lindes originó una dilación de la gestión que hizo imposible la financiación con fondos Next Generation. El hecho es que se ha perdido la oportunidad de una inversión de cinco millones que mejoraría la carretera N-634. Y los vecinos no dan la razón ni a uno ni a otro. Saben que «cuando un nun quier, dos nun r iñen». Que cuando a Ángel García no le interesa, el diálogo es imposible, es algo que la concejala noreñense sabe, como lo saben todos los vecinos; pero que su capacidad de gestión está muy por encima de la media de los regidores asturianos, también es algo que ella sabe y sabemos los sierenses. Igual, lo guapo hubiese sido que los dos fuesen en la Flotilla a solucionar el problema de Gaza y allí discutiendo ante Netanyahu igual quedaba convencido que los problemas se solucionan con diálogo y buena voluntad.
- Siero pierde 5 millones de fondos europeos para el gran proyecto de mejora de la N-634 hasta Argüelles y echa la culpa a Noreña: 'Todo han sido problemas
- Quiere gobernar lo suyo y lo de los demás, se cree el dueño de Asturias': la contundente respuesta de Noreña al alcalde de Siero
- Juan José Llamedo, el nuevo párroco de Valdesoto amigo de la familia de Rafa Nadal: 'Mi tarea va a más allá de decir misa, hay que conocer a la gente y salir a su encuentro, sea tomando algo o dando una vuelta
- Luto en Siero por el doctor Federico Enterría, médico durante 22 años y premio 'Berronés del año' por la dedicación a sus pacientes
- Arranca el derribo de la antigua escuela de adultos: este es el plan municipal para el solar del centro de la Pola
- Por un mínimo de dignidad y responsabilidad, que dimita y pida perdón': el enfrentamiento entre los gobiernos de Siero y Noreña se recrudece
- La Pola ya vive la feria de la segunda mano y el trueque: 'Es como Wallapop, pero en persona
- Siero comienza los preparativos para la Navidad: estas son las localidades del concejo (una de ellas por primera vez) que contarán con alumbrado festivo