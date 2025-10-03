Desacuerdo

Paezme raro que Siero y Noreña tengan desacuerdos. Antes eran los ciudadanos quienes no ocultaban su animadversión y medio en broma o medio en serio se contaban «maravillas» recíprocamente. Ahora, se ha subido un peldaño y la hostilidad ha llegado al nivel institucional.

No sé si como se afirma desde Noreña, nuestro Alcalde pretende gobernar lo suyo y lo de los demás, o como dice el regidor ha sido Noreña quien por sus reclamaciones sobre lindes originó una dilación de la gestión que hizo imposible la financiación con fondos Next Generation. El hecho es que se ha perdido la oportunidad de una inversión de cinco millones que mejoraría la carretera N-634. Y los vecinos no dan la razón ni a uno ni a otro. Saben que «cuando un nun quier, dos nun r iñen». Que cuando a Ángel García no le interesa, el diálogo es imposible, es algo que la concejala noreñense sabe, como lo saben todos los vecinos; pero que su capacidad de gestión está muy por encima de la media de los regidores asturianos, también es algo que ella sabe y sabemos los sierenses. Igual, lo guapo hubiese sido que los dos fuesen en la Flotilla a solucionar el problema de Gaza y allí discutiendo ante Netanyahu igual quedaba convencido que los problemas se solucionan con diálogo y buena voluntad.