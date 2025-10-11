Soy incapaz de precisar el año de la década de los 60 en que ocurrió, aunque seguro al principio. Sin duda habrá vecinos que lo recuerden. Estaba en el bullicio de la fiesta, tal vez persiguiendo alguna vara de volador como hacíamos los chiquillos, cuando mi hermano, cinco años mayor que yo, que también estaba, me buscó para decirme que íbamos para casa que iba a llover muchísimo. Hicimos corriendo los cuatro kilómetros hasta nuestra casa y fue llegar y caer el mundo en forma de tormenta. Eran las fiestas de Valdesoto.

Todos los años era obligada la asistencia al desfile de las carrozas y la posterior merienda en el prado. Se llena mi memoria de gratos recuerdos asociados a sus fiestas. La designación de Valdesoto como "Pueblo ejemplar" de Asturias es un orgullo para todos los sierenses y un merecido galardón perseguido durante más de dos décadas. Sobran argumentos humanos, históricos o culturales para hacer meritoria su designación. Valdesoto se asocia al ilustre Jovellanos, a la presencia del carbón en el monte de Carbayín donde el suelo ardía sin consumirse como si de la zarza de Moisés se tratase; Carrozas, Sidros y Comedies son elementos culturales que hablan de tradición. Pero sobre todo se galardona la unidad y ese inagotable esfuerzo para mantener vivas las tradiciones.

Seguro que el 25 de octubre será todo un éxito. Acariciaremos la satisfacción de los vecinos y nos alegraremos con ellos todos los asturianos y especialmente los sierenses. Enhorabuena.