Las personas sedentarias, como quien les escribe, suele dedicar algunos momentos del día o de la semana a dar su pequeño paseo por los alrededores, y en uno de ellos, mientras bajaba por la calle Alcalde Parrondo (que lleva el nombre de uno de los alcaldes que más transformó y preparó el futuro y progreso de Pola con su ensanche y construcción de la Plaza Cubierta), en una de sus paredes me encontré con unas palabras que en forma de bocadillo de tebeo o cómic preguntan “¿Cómo cambiar el mundo?”

La respuesta no es fácil y está abierta a muchas posibilidades e interpretaciones y todas ellas dependen, en mucho, del tipo de educación y cultura que tenga cada uno, algo en lo que ha incidido con acierto su majestad el rey Felipe VI en su discurso de cierre o despedida de la entrega de los Premios Princesa de Asturias 2025.

Todos estos artículos que a lo largo de los años he ido escribiendo los suelo guardar y conservar en un blog.digital que lleva por título “Enprodelhumanismo” y que parte del principio básico de considerar que el ser más importante de la Creación es el ser humano (hombre, mujer) y a él debemos dedicar todos nuestros esfuerzos y desvelos. No somos cosas, no somos meros objetos de consumo, no somos meros instrumentos, somos algo más, tenemos dignidad humana, nazcamos donde nazcamos, y para quien les escribe lo más importante la dignidad de Hijo de Dios, que creo que es el mayor título que uno puede tener, con nuestros aciertos y desaciertos, con nuestros logros y miserias. Y es que parto del axioma de que no somos perfectos, somos humanos y hasta Caín mató a Abel y Judas , uno de los doce, vendió a su Señor por treinta monedas de plata, y sucesos parecidos los seguimos viendo a diario.

La pregunta espera respuesta. ¿Podemos cambiar el mundo? Quien les escribe piensa que sí, si no no escribiría estas palabras. Pero hay un pero, debemos tomar medidas, hacer examen de la situación actual y una vez analizada, marcarse metas, tomar decisiones; seguro que algo se puede hacer, somos mejorables, perfectibles.

Y en día como hoy, en el que escribo, festividad de san Crispín y Crispiniano, y cuando Valdesoto es ya "Pueblo ejemplar" de Asturias 2025, y el primero de Siero en serlo, después de una ardua y merecida lucha, creo que algo podemos hacer, cambiar y mejorar, y a ello me van ayudar las certeras palabras pronunciadas desde el atril del Teatro Campoamor de Oviedo, en la tarde del viernes 24 de octubre, por intelectuales de la talla de Don Eduardo Mendoza y el filósofo coreano Don Byung-Chul Han. Ambos reconocen que “no les gusta el mundo tal como lo ven” y ambos reivindican el “respeto” como norma básica de convivencia. Eduardo en su discurso se define, según sus lectores, como “proveedor de felicidad” y nos dice, desde su mentalidad ecléctica, que lo último que se pierde es la vanidad, no la esperanza, que deja en duda y sorpresa a muchos, entre los que me encuentro, pues quizás a mi edad, la vanidad ya queda en segundo lugar.

Por su parte, Don Byung-Chul Han se reivindicó como filósofo y nos dijo que con sus críticas irritantes busca desadormecer a la que él llama sociedad del cansancio, y nos dice que no podemos eludir la responsabilidad que tenemos en no ser instrumentos de una sociedad donde la libertad se enjuicia en términos de capacidades, rendimientos y en la que” técnica sin ética puede adoptar una forma monstruosa y esclavizar a las personas”. Nos recuerda que la democracia “se fundamenta en la moral y las virtudes de los ciudadanos: civismo, responsabilidad, confianza, amistad y respeto… Sin moral, la política se reduce entonces a meras luchas por el poder” y para hacer aún más incisiva su denuncia en una sociedad fragmentada y enfrentada concluye con palabras muy duras al reconocer que “lo social se está erosionando": "No somos libres, nos arrastramos de una adición a otra. Nos invade una sensación de vacío… Ya no tenemos valores ni ideales con que llenarlo…Algo no va bien en nuestra sociedad”. Ya tenemos el diagnóstico, la receta, ¿quién inicia el camino? ¿quién soluciona el problema? Nosotros. A buen entendedor, pocas palabras bastan.

No quisiera concluir estas palabras sin reiterar mi felicitación a todos los valdesotinos, presentes y ausentes, por tan merecido y luchado galardón de ser "Pueblo ejemplar" de Asturias 2025.

Este sábado Valdesoto ha acaparado los ansiados minutos de telediarios de todas las cadenas de televisión y es que es un pueblo “afayaizu”, como reconocemos muchos, hasta la misma Princesa de Asturias Doña Leonor.

P.D En el mes de octubre, cuando se cumplen setecientos quince años de la Carta Puebla o Fundacional de Siero, el Rey ha jugado a los bolos en Leceñes, Jovellanos ha sido recordado y Valdesoto declarado "Pueblo ejemplar" de Asturias, según acta leída por don Francisco Rodríguez, presidente del jurado “por su compromiso y espíritu colectivo, por mantener vivas y potenciar tradiciones ancestrales que trascienden de generación en generación”. ¡Enhorabuena a todos los que lo han hecho posible!