De bien nacido es ser agradecido. Me lo enseñaron mis padres y yo lo aprendí. Por eso escribo estas líneas para dar las gracias a todos los que hicieron posible que Valdesoto, mi aldea, viviera el pasado sábado el mejor día de su historia. Ser elegido "Pueblo Ejemplar" en los Premios "Princesa de Asturias" 2025 fue la culminación de un sueño largamente perseguido a lo largo de muchos años.

Tuve el honor de recoger el diploma que acredita a Valdesoto como "Pueblo Ejemplar" y de vivir una jornada inolvidable, para mí y para todos los valdesotinos. Incluso, estoy seguro, para quienes no han llegado a verlo, pero soñaron con ello.

Quiero agradecer el cariño, el afecto y la cercanía que mostraron los Reyes y sus hijas, no sólo a mí sino a todos los vecinos. También a la Casa Real y a la Fundación Princesa de Asturias por la impecable organización. Al Ayuntamiento de Siero, Policía Local, Guardia Civil, Protección Civil y a todos quienes hicieron posible que la jornada resultara un éxito. Y gracias, muy especiales, a todos mis vecinos, que en estas últimas semanas han trabajado sin descanso para ofrecer la imagen real de Valdesoto: sus lugares más emblemáticos y la enorme creatividad que atesoramos en nuestras tradiciones, desde los sidros hasta les comedies, pasando por las carrozas o el grupo folclórico. Todo esto y mucho más es Valdesoto.

Somos "Pueblo Ejemplar". Queremos serlo siempre. Por eso transmitimos nuestra historia, nuestras costumbres a los más jóvenes. Ellos vivieron el pasado sábado un gran día. Nunca lo olvidarán y mantendrán bien alto el pabellón. Estoy seguro.

Y ahora, un apunte personal. Tengo 86 años y al recibir el diploma de manos de la Princesa de Asturias no pude reprimir mi felicidad. He vivido un sueño que hace 21 años iniciamos desde la asociación "Todos Juntos Podemos". Gracias a todos quienes lo hicieron posible. Y que nadie olvide que Valdesoto ye un pueblu afayadizu. Palabra de Manolín, un valdesotín.