«Pa la mano»

Hasta un par de años antes de que le sorprendiese la muerte seguía pasando por la bolera del parque en la Pola y tiraba unas cuantas bolas, como él decía, para mantener lo que sabía, aunque siempre reflexionando sobre lo que fue y lo que era. Hablo de Desiderio Díaz, la persona que probablemente más haya hecho por los bolos en Asturias.

El sábado vimos la excelente celebración en Valdesoto por su galardón como «Pueblo ejemplar» y valoramos el enorme esfuerzo que hubieron de hacer los vecinos para conseguir la redondez del evento. Quienes lo seguimos por televisión apreciamos la riqueza de muestras culturales y la excelente condescendencia de toda la Familia Real con los valdesotinos. Los sierenses nos sentimos satisfechos de compartir concejo con ellos.

A muchos nos sorprendió la habilidad del Rey tirando a los bolos. Sacó la grande, sin despeinarse. Hasta el mismo campeón de Asturias Sergio Hevia quedó alucinado. Sergio tenía armado para el pulgar, pero Felipe VI tiró para la mano. La mano queda más favorable a la derecha, el pulgar a la izquierda.

Cuando vi la tirada pensé que como tira el Rey sólo lo podía enseñar Desiderio. Luego me enteré por la esposa y un hijo de Desiderio de que en 2008, cuando Torazo fue Pueblo Ejemplar, fue invitado Desiderio a la visita del los príncipes para hacer una muestra de bolos y explicar cómo era lo de los bolos de la cuatreada. Ya me parecía a mí que algo debió hacer el de Pumarabule. Por cierto, cuando nació pertenecía a la parroquia de Valdesoto. n