Opinión
Orinar
Cualquiera sabe lo que es uno de esos apretones cuando se tienen ganas de orinar y no hay un lugar donde depositar. La sensación es angustiante y el baile de piernas y el contorneo son indescriptibles. Y como últimamente no salgo de Valdesoto y su celebración de pueblo ejemplar, allá va la anécdota.
Llevaba la señora allí desde hacía horas, porque tenía una actuación ante la familia real y había llegado como le indicaba la organización. Es el caso que la necesidad de vaciar la vejiga iba apretando, la cosa no acababa de solucionarse y llegó el momento en que era inaguantable. Así que comentó con otras compañeras que tenía unas ganas de orinar inaguantables, que no había dónde y ellas dijeron padecer lo mismo. Decidieron que se podrían adentrar por una caleya próxima y, apartadas del grupo y de vistas, hacer la evacuación, y así se dispusieron.
Según avanzaban las tres señoras fueron descubiertas por la guardia real a caballo, que acercándose a ellas les preguntó dónde iban. Les dijeron lo que ocurría a lo que repusieron que no podían permitirles que se dirigiesen hacia donde iban . Uno de los guardias buscó la solución. Propuso volver hacia ellas la grupa de los caballas y tendrían cierta protección de vistas y los guardias miraban hacia el lugar opuesto. Así se hizo. El grupo de personas en el que estaban antes las señoras observaba y reía a mandíbula batiente y fue entonces cuando la guardia les gritó que dejasen de reírse y diesen la vuelta para mirar al lado contrario. Ciertamente, la anécdota es casi para mearse de risa. Pero pocas personas pueden contar que hayan meado de campo protegidas por la guardia real.
Suscríbete para seguir leyendo
- Final feliz tras un despliegue con helicóptero, perros y drones en Siero: una usuaria de una residencia aparece en su casa familiar tras no saberse nada de ella en horas
- Así ven la situación de La Fresneda los vecinos de la urbanización de Siero: 'No hay comparación
- Locura por Halloween en La Fresneda: 'Esta fiesta es un orgullo, la vivimos con pasión y para nosotros es algo tan importante como las Piraguas
- Las obras de la rotonda del mapamundi entre Lugones y La Fresneda, para inicios del próximo año, calcula el alcalde de Siero
- Cuatro generaciones de taxistas en Pola de Siero: historia de la saga familiar que inició José Álvarez, “Pates”, hace 120 años y con un coche de caballos
- A cinco metros de profundidad en el subsuelo de Pola de Siero: así se trabaja en las obras del colector de La Isla para evitar inundaciones
- Intentan robar hasta cuatro veces en el mismo local de Siero y los detienen tras una persecución de película por la autovía
- Desconexión digital en Lugones por 15 metros de cable: “Ni la promotora ni el Ayuntamiento se hacen responsables, vivir sin internet es casi como no tener agua o luz”