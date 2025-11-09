En busca de la ilusión del 27821...

A Bilbao – ciudad industrial,comercial, artística, turística, gastronómica, histórica cátedra del fútbol y de la chapela (ya se ven menos)- se puede ir por múltiples motivos, pero los que vamos desde Asturias este jueves, 6 de noviembre, y que motivan estas letras, descendemos lentamente hacia el “gran Bilbao”, presidido por la torre de Iberdrola, claro símbolo del poder, en busca de la ilusión depositada en el número de Lotería de Navidad, 27.821, que teníamos reservada en la Administración de Lotería nº 65, o Lotería Losa. Uno puede plantearse que se recorran tantos kilómetros en busca de una ilusión, de un número, de un número tan concreto, y no es tengamos alucinaciones, ni que sigamos indicaciones de algún gurú o babalawo cubano , ni que nos haya movido un sueño nocturno . La explicación es más sencilla y a continuación la digo.

El número 27821, o la elección del mismo, se debe a que el 27 del 8(agosto)de 2021 , de ahí el número, se constituyó en Soto del Barco, la Primera Asociación de España de Exalcaldes y exalcaldesas de Asturias y de España. Como veis seguimos haciendo inconscientemente aquello de que Asturias es España y lo demás…y todo con la única intención de dignificar y valorar la política y en concreto la más cercana, la más próxima, la municipal. De entonces a acá, hemos legalizado la Asociación, con domicilio social en Lugones, en un local cedido generosamente por el Ayuntamiento de Siero, aumentado el número de afiliados, próximos a cien- se requiere que no se tenga ninguna responsabilidad política- y organizado “Encuentros o Diálogos” en diferentes concejos de Asturias. Próximamente, concretamente el viernes, día 14 de noviembre, a las 17.h estaremos en Ribera de Arriba, en las instalaciones municipales de “La Caballeriza”, para hablar y dialogar sobre el Agua y su problemática”, tema que consideramos vital , en época de Inteligencia Artificial y Almacenes de Datos , de recortes en su uso y cuando alguno hasta quiere apropiarse de Groelandia.

El Equipo A , furgoneta blanca, con capacidad para nueve personas, incluido el conductor, salió de Parque Principado hacia las 8.35 horas y previa parada en Los Tánagos para degustar riquísimas ‘corbatas’ , impregnadas en aromático café , hacia las 11.50 h. ya pisábamos las calles de Bilbao. Primer objetivo , recoger la loteríaen la Avda. Julián Gajarre nº11, y ya en local nos encontramos con que la grata y atenta lotera que nos comunica que se jubila. Le deseamos lo mejor y que ojalá se jubile dándonos el premio.

Con la ilusión convertida en décimos (150) y guardada y protegida en la mochila de Jaime, nuestro tesoro, celebramos el momento en una taberna cercana con chacolí para algunos- para testimoniar la zona- y tinto Rioja para otros. A partir de ese momento nuestro destino era el centro, la Plaza Nueva, restaurante “Casa Víctor”, en la que teníamos mesa reservada para las 14.30 horas, por nuestro experto gastrónomo alcalde del Narcea, Sr. Cuervo . Aún quedaba tiempo y una terraza de la Plaza Nueva, plaza que recuerda en pequeño a la de Madrid, en mesa cómoda y confortable, charlamos y veíamos como era un bullicio mañanero de Bilbao y las diferentes maneras de ganarse la vida, mientras nos deleitaba el aroma y sabor de un buen Condado de Oriza(Rivera del Duero). La temperatura era agradable, no llovía.

A la hora acordada ya estábamos a la mesa, con mantel y servilletas de hilo, decoración sobria y elegante, luz adecuada y comida muy variada y exquisita, desde los típicos patés, los embutidos , unos canapés de ensaladilla que aún saboreo mientras escribo estas letras, langostinos y como basé central el bacao al pil-pil o la lubina, y todo ello con un buen vino crianza de Rioja, “Aranzubia”, postres, cafés. Chupito...Queda plenamente justificado que se puede venir a Bilbao a comer- ¡Cuervo, Excelente! ¡Muchas gracias!

Con ser importante la comida, más lo es la compañía y su tertulia, y de ello hemos dado buena cuenta los presentes, personas con cierta edad, - la mayoría mayores de setenta-, con pastilleros, con avisos, con alertas de salud, que hasta las 17,30 horas no paramos de comentar, de recordar situaciones, hechos, pruebas y como no deseos, pues. afortunadamente, aún tenemos proyectos y entre ellos que la ONU declare el “Municipalismo” como Día Mundial de la Humanidad y para ello estamos dispuestos a todos, hasta poner firma de mesas en las calles. Repito que no estamos en política, somos sociedad civil y sabemos , como dice Julián ,el exalcalde Nava, que hay otra vida además de la política, pero esto no nos impide secundar , apoyar y sugerir todo aquello que veamos oportuno, necesario, bueno para todos. Nos une una única idea el bien de nuestro municipio, de Asturias y de España. Nos preocupa que las generaciones venideras estén a la altura que todos demandamos, pero no omitimos que es obligación nuestra dejarles una sociedad más equilibrada, estable, de la que se sientan orgullosos. Se habló del Ventorro, del Oviedo y del Gijón, de la necesaria moralidad política, de la oportunidad o no de la publicación de las Memorias del Rey emérito, de la presentación del libro del exalcalde y exconsejero Guillermo, de cómo vitalizar a nuestros socios, la mayoría de cierta edad, del nivel mostrado en la ceremonia de entrega del Galardón de “Valdesoto, Pueblo Ejemplar 2025” y el saber estar de todos: Majestades y vecinos; de los juegos de chapas en Villablino en Semana Santa y como no de la urgente necesidad de que se recupere el uso vacacional y turístico de Perlora, algo que no tiene explicación. Del éxito del ‘chosco’ de Tineo y del auge de su polígono industrial de La Curiscada; de cómo potenciar la sidra y que se incremente el número de pomaradas y hasta del vino de Degaña que no tardando mucho esperamos catar, y como preocupación recurrente y constanteel despoblamiento y baja natalidad de la zona rural…También de recuerdos de mocedad, de compañeros de estudios y de las dificultades que trajo la implantación de la Transición y la ilusión generada, pero todos coincidíamos, había más diálogo. También de alcaldes y de personas o empresarios claves en un municipio, en regiones, naciones……Nos queda pendiente una visita al nacimiento del Nora y visita por la zona. Si ya estuvimos en el nacimiento del Ebro, con más motivo en el del Nora. Podría seguir esbozando más temas, pero creo que la vitalidad mostrada por todos, a pesar de sus pastilleros y cultivos pendientes, es un buen antídoto contra el edadismo del que tanto se habla ahora. Fuimos y volvimos con tranquilidad ,sin que los drones nos atacaran , y si algo tengo que lamentar es que nos faltó el sorbito de champan, aquel que en nuestro juventud tomábamos “brindando por el nuevo amor” y hoy, por los presentes, miembros del AEX@…. Ni que decir tienen que los gastos corrían a cuenta de cada uno y que a las 21.30 h ya estábamos casi todos en casa.

Jornada para el recuerdo .¡Muchas gracias a todos! . Hasta pronto.