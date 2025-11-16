¡Estamos bien posicionados!

Pocas veces de un “Diálogo sobre el agua”, actividad propuesta por la AEX@(Asociación de exalcaldes y exalcaldesas) se ha podido sacar tanta información, tan relevante y tan tranquilizadora, como la obtenida por los presentes en el Centro Social de “La Caballería”, en Ribera de Arriba. Por la mañana nos recibía en el Salón de Plenos pinacoteca de su Ayuntamiento, edificio todo luz, dinámico, moderno, su alcalde don Tomás Manuel Fernández Muñiz, que después de darnos la bienvenida, nos habló de las bondades de su municipio y sus posibilidades futuras. Y cómo no del agua, tema del día y motivo central de nuestra visita, y es que se da la casualidad de que este Ayuntamiento es uno de los pocos de España que tiene una eficiente gestión del agua, apenas tiene pérdidas en red, con la ventaja que esto supone, pero todo ello fruto de un trabajo previo, de años, de cuidado de las cañerías y renovación de las mismas.

Después de esta breve visita de bienvenida, con foto en la Calle 3 de abril -fecha que conmemora las primeras elecciones municipales democráticas, 3 de abril de 1979- con todos los integrantes de la AEX@ presentes-, empezamos nuestra visita al concejo de Ribera de Arriba, acompañados por su alcalde, que nos llevó al Centro de Interpretación del Hórreo, en Bueño, en el que su responsable Roberto hizo las delicias de los presentes con su documentada disertación sobre el hórreo y su importancia en el campo astur, desde casi al mismo tiempo que Colón descubría las Américas, (finales de la Baja Edad Media), que respondían a las necesidades del momento y evolucionaban según el tipo de cosecha a conservar, ya sean fabes, arvejos, maíz, …las más de ellas procedentes de la América. Sorprende que la fabada haya tardado tantos años en convertirse en plato regional por excelencia de Asturias (segunda mitad del siglo XIX). Visita muy rigurosa, bien documentada, muy didáctica y apta para todas las edades. Posteriormente y antes de la comida, visitamos la Central Artística de Bueño, ubicada en la llamada Casona de los Prieto, donde el nombre del escultor y paisajista japonés Yamaguchi tiene su sede, y la música su cobijo (certámenes de jazz, fado...)

Después de recuperadas las fuerzas con un sabroso pincheo y café en El Lobato, nos esperaba la tarde. El plato fuerte, con el “Diálogo sobre el agua”, y con ponentes del máximo nivel como don Vidal Gago Pérez, Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, Director Gerente de la Empresa Municipal de Aguas del Ayuntamiento de Gijón; don Manuel Gutiérrez García, Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos y Director Gerente de la Cadasa; don Hugo Morán Fernández, exalcalde de Pola de Lena y desde 2018 Secretario de Estado de Medioambiente, y Don Tomás Manuel Fernández, alcalde de Ribera de Arriba. Tras unas breves palabras del presidente de la EAEX@, Quico González, introduzco y modero el acto. Bastante público, de la más variada procedencia y entre ellos algunos ganaderos que reclaman una aplicación urgente del Plan de Lobo.

Este verano, la Ejecutiva de la EAEX@, en plena época de incendios, de desesperación del mundo rural, del vaciamiento de los pueblos, de la falta de natalidad, escogió como tema “El agua en Asturias”, y se fue preparando el “Diálogo“. Y todo ello porque en la tierra del paraguas, nuestra Asturias, llueve menos, se han producido recortes en algunos concejos y algunas fuentes como la de “La Facienda”, ubicada en Traspando (Siero), que algún día hasta se pensó en embotellarla, hoy luce el título ominoso de “No apta para el consumo humano”. Tiene agua hasta últimos de mayo y después en el verano, se seca. Fuente que mitigó muchos cansancios en días de la hierba, con una frescura y sabor que debería estar en cualquier Carta de Aguas de restaurante que se precie.

Para hablar del tema se pidió colaboración a técnicos del máximo nivel y políticos con responsabilidades en el tema, como los ya citados, que gentilmente hicieron hueco en sus apretadas agendas, un viernes, inicio del fin de semana, para aportarnos una información rigurosa, solvente y contrastada que tranquilizó a los presentes y que nos hizo pensar que las cosas están pensadas, preparadas y sopesadas, de ahí el título de este artículo.

Presentado el tema, por quien les escribe y planteadas las lógicas preguntas de si tenemos abundancia de agua, de si habrá suficiente agua para el consumo humano- la que hoy tenemos es de buena calidad-, de si habrá suficiente agua para las nuevas industrias y especialmente las que se mueven en los campos dela Inteligencia Artificial o para los llamados Almacenes de Datos- se dice que Asturias tiene mucho futuro en ese campo- estas son algunas de las respuestas y sugerencias que se han dado.

Que el agua no es un bien duradero y permanente, que lo debemos cuidar lo sabe cualquier niño de escuela y más cuando el ponente don Vidal Gago Pérez es nacido en Zamora, en Valderaduey, ingeniero de Caminos, Canales y Puertos y con contrastada experiencia en el ramo, y en la actualidad es Director Gerente de la Empresa Municipal de Aguas de Gijón. Apoyado en unas imágenes muy pensadas y medidas, nos dice que debemos reducir las pérdidas en red,- más del 25%, depende de las zonas-, que debemos reutilizar el agua, como se hace ahora en la depuradora de Villapérez, que debemos concienciar al ciudadano, generar estados de opinión para hacer un uso más responsable del mismo, y renovar periódicamente las estructuras de las redes, y encarar aquellas inversiones que sean necesarias para mejorar su consumo y eficiencia, y nos recuerda que el oeste asturiano es la parte más olvidada y con más operatividad hídrica, recordemos la importancia del embalse de Soto de la Barca.

Otro ingeniero de Caminos, nacido en Pola de Siero, con mucha experiencia en el sector y en la actualidad Director Gerente de Cadasa, don Manuel Gutiérrez García, nos tranquiliza con su afirmación de que “Sí, hay agua…” , y los problemas de Asturias los generan los múltiples sistemas de abastecimiento que tenemos, la existencia de una población dispersa y la existencia de muchos ríos cortos… Es cierto que no llueve como queremos, pero Cadasa se fundó en 1967 y tiene como objetivo preferente abastecer el centro de Asturias, que tiene un agua de calidad y de poco costo, pues llega por gravedad, y en caso de necesidad tenemos plan “B”, y para reforzar más su planteamiento nos dice que el agua es un tema prioritario en la Unión Europea. Tenemos medios, planificación, oportunidades y retos de conseguir la máxima calidad. ¡Estamos bien posicionados para afrontar el futuro!.

Por último, la parte política, contó con una persona de la máxima responsabilidad en el tema, don Hugo Morán, exalcalde de Lena y desde 2018 secretario de Estado de Medioambiente. Es de lamentar que al inicio de su intervención se produjera un pequeño boicot por parte de ganaderos que demandan una aplicación más férrea de batidas contra el lobo, pasados unos minutos se reinicia el "Diálogo", y Hugo Morán nos hizo ver la dimensión de un tema como el del Agua, del máximo nivel, con realidades muy distintas según los territorios, con nueve Demarcaciones hidrográficas y con la necesidad de lograr grandes inversiones, pero no sujetas a los ciclos económicos de si hay o no bonanza económica, que se hagan porque sí, pues son necesarias, urgentes…

Y partiendo siempre del Principio de Recuperación de Costes y recordando una frase muy de alcalde, muy municipalista, y es que quien financia estas obras no es el Estado, ni las Autonomías, sino el contribuyente, sea de donde sea, viva donde viva. En ese tono de confidencialidad en que transcurrió mucha de su intervención, reconoció la existencia de “dos Españas”, en el apartado del agua. La de los grandes municipios y la de los pequeños municipios, y la urgencia de atender a esos municipios con necesidades que hoy forman parte de la España vacía. Reconoció y evidenció las consecuencias del cambio climático que genera y pérdidas del 18% en los grandes ejes hidraúlicos del país, así como la existencia de realidades diferentes entre el Norte y el Sur, una con más actividad industrial, otra, agrícola y cómo no reconocer el consumo de agua que genera un país con 100 millones de turistas al año.

La solución a estos problema pasa por el ahorro y un uso responsable del agua, la eficiencia o menores pérdidas en red y para ello una necesaria herramienta es la digitalización y como no, para abaratar costes, la reutilización del agua.

Después de más de dos horas y cuarto de "Diálogo", tocaba llegar al fin, no sin antes permitir un pequeño turno de tres preguntas convertidas a veces en deseo o temores, que si algún día se podría pescar salmones en el Caudal, que si la Dana de Valencia podría darse en Asturias, después de las recientes inundaciones de hace años en Parres y que Ayuntamientos como el de Riosa piden más colaboración en la mejora de la gestión de su agua…

Después de una jornada tan vivencial, no exenta de algún contratiempo, con la información recibida, uno comprende que ha sido un acierto la temática de este "Diálogo" otoñal de la AEX@”, ”El agua en Asturias”, y que el tema da para más, hemos ido a lo básico. Oído lo que hemos oído, esto es un tema de Estado, afecta a nuestro futuro como nación.

Se han tratado más temas, otros aspectos quizás más técnicos, pero tengo que agradecer a los ponentes su rigor, su generosidad informativa , su afán divulgativo, su intención de hacerse comprender por todos y su valioso tiempo.

En el Centro Social de “La Caballería” se han escuchado verdades en camisa y no desnudas, como le gustaban a Quevedo. Las verdades del día a día. ¡Muchas gracias a quienes lo habéis hecho posible.

P.D Sólo el 2,5% del agua es dulce, y su mayor parte se encuentra en el hielo de los polos y en los glaciares…De esa agua sólo el 0’76 % está disponible para los seres humanos (ríos, lagos acuíferos…).