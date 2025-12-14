Inocentada

La cuestión es tener al personal ocupado. Hay quienes son artistas en buscar polémicas banales que distraigan la concentración en lo fundamental. Quienes dirigen los pueblos tienen para ello una capacidad superior. No voy a indicar las muchas cuestiones que serían motivo sobrado para que los ciudadanos saliésemos a la calle exigiendo que se renovase nuestro Gobierno: desde escándalos económicos a sexuales pasando por escándalos del sentido de los poderes del Estado. Pero bueno, como es muy común el dicho "de perdidos, al río" que viene a indicarnos que cuando las cosas están mal, es mejor continuar hasta el final y afrontar las consecuencias, a veces tomando decisiones más arriesgadas porque no hay nada más que perder.

A los ciudadanos les pide el cuerpo que la oposición haga una moción de censura al Presidente. Sabemos que sus especulaciones ante la posibilidad fundada de perderla les echan para atrás. Ciertamente no se trata solo de ganar o perder, también se trata de poner clara la disconformidad y quiénes valoran que el relevo es necesario. Como en todo se debe aplicar el humor, probablemente la solución sería presentar la moción, y como el río, el Ebro, pasa por Cataluña, proponer a Carles Puigdemont como presidente con la condición de convocatoría inminente de elecciones. Vox se lo pensaría, pero con los votos de Junts ya se podría contar, aunque casi fijo que para aceptar exigirían el referéndum que pretenden. De todas formas el referéndum va a conseguirlo si el que está quiere durar hasta el 27. !Ahora caigo en que los Inocentes son e día 28, no hoy!