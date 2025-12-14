Opinión
Inocentada
La cuestión es tener al personal ocupado. Hay quienes son artistas en buscar polémicas banales que distraigan la concentración en lo fundamental. Quienes dirigen los pueblos tienen para ello una capacidad superior. No voy a indicar las muchas cuestiones que serían motivo sobrado para que los ciudadanos saliésemos a la calle exigiendo que se renovase nuestro Gobierno: desde escándalos económicos a sexuales pasando por escándalos del sentido de los poderes del Estado. Pero bueno, como es muy común el dicho "de perdidos, al río" que viene a indicarnos que cuando las cosas están mal, es mejor continuar hasta el final y afrontar las consecuencias, a veces tomando decisiones más arriesgadas porque no hay nada más que perder.
A los ciudadanos les pide el cuerpo que la oposición haga una moción de censura al Presidente. Sabemos que sus especulaciones ante la posibilidad fundada de perderla les echan para atrás. Ciertamente no se trata solo de ganar o perder, también se trata de poner clara la disconformidad y quiénes valoran que el relevo es necesario. Como en todo se debe aplicar el humor, probablemente la solución sería presentar la moción, y como el río, el Ebro, pasa por Cataluña, proponer a Carles Puigdemont como presidente con la condición de convocatoría inminente de elecciones. Vox se lo pensaría, pero con los votos de Junts ya se podría contar, aunque casi fijo que para aceptar exigirían el referéndum que pretenden. De todas formas el referéndum va a conseguirlo si el que está quiere durar hasta el 27. !Ahora caigo en que los Inocentes son e día 28, no hoy!
Suscríbete para seguir leyendo
- Así crecerá el mayor centro comercial de Asturias: ganará un espacio para tiendas del tamaño del Tartiere y generará mil nuevos puestos de trabajo
- Parque Principado quiere crecer en Siero: así es el proyecto de ampliación del complejo comercial que respalda el Ayuntamiento
- ¿La construcción del nuevo acceso a Parque Principado afectará a la campaña navideña? Las obras empezarán 'en unos días
- La 'pequeña Laponia', el pueblo más visitado de Siero en Navidad: 'Está todo precioso, estas semanas son un no parar
- Aterriza en Asturias el restaurante para amantes del pollo, cerdo y ternera: 'Maestros churrasqueros llevan la carne a la mesa que se puede repetir tantas veces como desee el comensal y guarniciones ilimitadas
- La Guardia Civil se incauta de varias dosis de droga en el acceso a Parque Principado: esta ha sido la actuación de los agentes
- Siero hará la glorieta de El Berrón, pese a que el Ministerio mantiene el proyecto: este es el plan del Ayuntamiento
- La Navidad más asturiana de Zarzuela: los Reyes y sus hijas eligen una foto en el 'Pueblo ejemplar' para su felicitación (vara de hierba incluida)