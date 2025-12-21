"La personalización humana"

Hay muchas maneras de ir preparando la llegada del Hijo de Dios a la Tierra, en su 2025 cumpleaños, pero a mí, siempre que llegan estas fechas me llegan señales, símbolos y mensajes, que en otras épocas del año no me vienen y que me obligan a escribir unas palabras. No puedo permanecer callado y es como si todo lo que me rodea y todo lo que hago y escucho fuera fuente de motivación o como si tuviera un contenido más profundo, más denso. Y más últimamente, que desde primeros de octubre se anuncia y prepara la Navidad (ya se preparaban bailes y se ensayaban villancicos en centros municipales de El Berrón), pero lo clásico y perdurable es acudir al profeta Isaías, el hijo de Amós, que nos invita a escuchar la palabra del Señor, juez de pueblos y árbitro de naciones, para que con sus espadas se forjen arados y con sus lanzas podaderas… El Señor de los Ejércitos que destruirá la Muerte para siempre y nos dará un banquete de manjares suculentos, un banquete de vino añejados y decantados… Y más ahora que estamos en guerra en Europa y tenemos que sufragar los gastos de la misma con otros 90.000 millones de euros.

Impregnado e influido de esta mentalidad me personé el pasado lunes, 15 de diciembre, en Pola de Laviana, en el salón de Plenos de su Ayuntamiento, y el motivo no era otro que entregar la Placa de la AEX@(Asociación de ExAlcaldes y Alcaldesas) al primer Alcalde de la Transición en el concejo, Don Pablo García Fernández. El acto estaba previsto para las 13.30 horas. Llegué con tiempo suficiente para darme un paseo por la localidad, que desde hace algún tiempo no visitaba y me encontré con su calle principal, por donde antes pasaba el principal tráfico de la ciudad, con el nombre de “calle La Libertad”, peatonalizada- supongo que sean muchas las calles de nuestra nación que llevan el nombre de “Libertad”, además de algunas mujeres. Recuerdo que hacia el 2008, de visita a San Sebastián me encontré en el centro de la ciudad, pegada al legendario Hotel María Cristina, con la calle la Libertad- paradojas del destino- y en ella a la conocida política vasca Rosa Díaz, flanqueada por dos guardaespaldas-.

En Laviana, la calle estaba tranquila, algunos de sus típicos bares estaban cerrados, por su descanso semanal, tiendas de decoración, centro de personalización deportiva, la armería de Trelles cerrada, pastelerías y panaderías, tiendas de ropa, alguna inmobiliaria y el Colegio Claretiano, fundado en 1929, en una de cuyas paredes exteriores lucen unas letras en blanco sobre fondo azul que dicen: ”A veces hay que creer en lo imposible”. Y no muy lejos la calle Leopoldo Alas, “Clarín”, que recuerda a uno de nuestros mejores escritores, que junto con Armando Palacio Valdés, son dos de los mejores prosistas de últimos del S.XIX y principios del s. XX. Armando Palacio Valdés, el lavianés, nacido en Avilés, que inmortalizó la zona en su novela ”La Aldea perdida”, da nombre a la principal Plaza de la localidad, la Plaza por excelencia, en la que se ubica el Ayuntamiento , no muy lejos del parque y de la vistosa y amplia Casa del Pueblo.

Después de las fotos de rigor en los aledaños del Ayuntamiento y precisamente cuando más alumbra el sol, la comitiva de la AEX, integrada por ocho personas, siete exalcaldes y nuestro asesor y experto periodista Rebus, entramos en el salón de Plenos del Ayuntamiento, que lleva precisamente el nombre de nuestro homenajeado, quien en todo momento está acompañado de su atenta esposa Lolín, que hace suyo ese dicho de que detrás de un gran hombre, siempre hay una mujer que cuida y alienta, y más en el campo de la política.

La ceremonia fue breve, pero muy emotiva. El Presidente de la AEX, Francisco González, exalcalde de Cudillero, ”Kiko”, agradeció a Pablo su valentía y disponibilidad para representar y velar por los intereses de su concejo y de sus vecinos, en una etapa tan incierta como era la recién iniciada Transición, algo que todos los presentes, después de los muchos avatares vividos, agradecemos y ponemos en valor. Y también tuvo ocasión para recordar los fines que esta Asociación, transversal, integrada por exalcaldes de todas las tendencias. Por su parte el alcalde de Laviana, Don Julio García Rodríguez, todo atenciones y cariño, agradeció a Pablo la enorme labor realizada y le hizo entrega de una moneda conmemorativa del Ayuntamiento en sus 125 años.

Posteriormente, en un tono familiar se fueron recordando momentos o situaciones vividas en los inicios de la Transición, como la operación Galaxia, la matanza de abogados de Atocha, el 23 F o los cambios experimentados desde entonces para bien, gracias al entusiasmo que todos poníamos y que ahora se echan de menos. Concluyó el acto con el gracias, resplandeciente y dificultoso de Pablo que tuvo a bien regalarnos un décimo de lotería para la asociación. Con personas así se puede ir a cualquier parte. Sé que mis palabras de se quedan cortas para expresar lo vivido, pero no tengo reparos en deciros que los presentes en ese digno salón de plenos hemos asistido a una auténtica personalización humana, que es la mejor manera de preparar la venida del Señor, del Jesús hecho hombre.

Después de la comida en Entrialgo nos quedaba una última tarea, y es que el día en que se cumplen los 30 años de la Federación Asturiana de Concejos (FACC), queríamos hacer una breve visita a su primer presidente, Don Graciano Torre González, que se recupera en el Sanatorio Adaro y a quien saludamos y trasladamos nuestros deseos de una pronta mejoría. ¡Muchas gracias a su familia por las atenciones que han tenido con nosotros!

El 15 de diciembre, por todo lo dicho, he asistido a una auténtica clase de personalización humana. ¡Muchas gracias!

P.D: “La Navidad es alma , no un regalo ni dinero…

¡Feliz Navidad, mi España!

¡Feliz Navidad, mi Asturias!

¡ Feliz Navidad, mi gente!

¡ Feliz Navidad, mi tierra!

¡Feliz Navidad, valientes!

Que aunque quieran separarnos

Siempre lograremos juntarnos…”