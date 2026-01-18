Estas palabras del título se basan en una divertida y esclarecedora anécdota de una joven que al enfrentarse a sus obligaciones diarias y comentarlas con su maestro o superior, el entonces cardenal Robert Prevost, hoy Papa León XIV, que le dice: ¡Bienvenida a la vida humana! Y es que en esta vida humana tenemos dificultades, no siempre se gana, no todo sale bien, se fracasa, se enferma y se muere, y en nuestra mochila tenemos que llevar y soportar las frustraciones o imposibles que uno se encuentre, junto con las alegrías y logros conseguidos que son el combustible que permiten continuar la ruta, el camino, afirmar y decir: ¡Bienvenidos a la vida humana! ¡Qué este deseo se haga realidad y que las personas sean y sigan siendo el centro de nuestra vida!

La semana se nos va de la mano en un abrir y cerrar de ojos, y tan pronto se habla de la financiación autonómica o del cupo catalán, como de las ventajas (Metal) o desventajas de Mercosur (agricultura, ganadería); de los 34,7 millones de coches que circulan por nuestras carreteras (20% más que hace diez años); de que la venta de armas hace que nuestras empresas consigan 78.000 millones de euros en una semana; de que 9.354.000 hayan sido las personas que han visitado las instalaciones de Parque Principado en 2025, o de las alertas que en la Cumbre de Davos nos han dado a los españoles son: 1. Pensiones y Sanidad pública en situación de riesgo por primera vez en España. 2. El peligro de la polarización o enfrentamiento entre españoles. 3. La falta de personas cualificado para desempeñar tareas o trabajos de siempre…

En medio de este tráfico de noticias nerviosas, angustiosas y hasta depresivas, en las que se habla de aranceles, persecución, prisión, muertes (Irán, Venezuela, Ucrania. Gaza…) ha sido muy oportuna y relajante la visita del presidente del Principado al Vaticano, Don Adrián Barbón Rodríguez, y su fructuosa entrevista con el Papa León XIV, en la que Asturias y los asturianos han ocupado un lugar preferente, así como su Biblia Danila, de principios del siglo IX, que nuestro presidente ha obsequiado a su Santidad. No está de más recordar que la venta de biblias se duplica desde 2019 en EEUU y Reino Unido y que estas son necesarias para protegerse y rearmarse moralmente, ahora que tanto de habla de defensa, de seguridad. De Trump, Putin, Xi Jinping, de Groelandia, de la “nueva ruta de la seda ártica”, de la corrupción y sus vectores hablaremos en otra ocasión.

Esta semana también trajo sus noticias cercanas, no deseadas. Así, el pasado domingo, 11 de enero, a las cuatro de la tarde, en la Iglesia de Santa Marta (Carbayín Bajo) despedíamos a Ovidio Parajón González, natural de Traspando y vecino de Lamuño, persona y familia muy querida, en el que la gaita, arropada por sus familiares, antes de la entrada en la iglesia, se hizo eco del sentir de todos y, al salir, concluido el funeral, la canción “Tu pelo”, de Manolo Escobar, se transformó en oración y plegaria emocionada por el difunto. ¡Qué Dios te tenga en la Gloria!

Hoy sábado, cuando escribo estas letras el Presidente de la AEX @(Asociación de exAlcaldes y Alcaldesas), Don Francisco González, "Quico", me informa que ha fallecido en el Sanatorio Adaro, Don Graciano Torre González, "Chano", exalcalde de San Martín del Rey Aurelio, a quien visitamos el pasado 15 de diciembre, con motivo de cumplirse los 30 años de la creación de la Federación Asturiana de Concejos y ser él su primer presidente. ¡Mi más sentido pésame!

Mientras escribo estas letras me vienen a la cabeza tu sonrisa y tu gratitud ¡Muchas gracias por tanto! ¡Qué Dios te tenga en la gloria!

P.D :“Yo no deseo un regalo

que se compre con dinero.

He de pedir a los Reyes

algo que aquí no tengo:

pido dones de alegría

y la canción de un jilguero,

y la flor de la esperanza

y una fe que venza el miedo

Pido un corazón muy grande

Para amar el mundo entero…”

(Gloria Fuertes “El regalo que yo quiero”)