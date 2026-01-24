Opinión
Felicitación
Acudió a mí porque guardaba recuerdos favorables de mi relación con él en el Carbayín de finales de los sesenta y para comentarme su deseo de que le hiciese la presentación de uno de sus libros. En ese reencuentro con mi juventud pude constatar que las personas que se hacen a sí mismas tienen un mérito inconmensurable. Con menos edad que la mía, unos cuatro años menos, guardaba de él el recuerdo de un adolescente preocupado que intentaba comenzar libre sus estudios de bachiller, porque una vida infantil donde se instaló la orfandad paterna y la penuria económica le habían hecho empezar a trabajar cuando un incipiente bozo sombreaba su labio superior (bozo que hoy es cano y poblado bigote).
Y pasaron más de cincuenta años hasta el reencuentro hace apenas un par ellos. Supe entonces de su vida dedicada a la protección sindical de los trabajadores, de su inquebrantable ética en la defensa de los derechos de los asalariados y de su compromiso con la política. Su involucramiento en la vida política hizo que en 1987 fuese elegido concejal del Ayuntamiento de Siero. Sé que la enfermedad y las dificultades rondaron su familia y sé de su manera madura de enfrentarse a las adversidades. Seguro que muchos sierenses lo conocen. Estoy hablando de Marcelino Carretero y no puedo menos que alabar su empeño por superar el mundo de lo ordinario. Su escondida vocación literaria ha hecho posible que haya publicado varios libros que muestran su inquebrantable compromiso con la vida y la historia. Marce, ¡enhorabuena!
- El Águila Negra de Colloto echa el vuelo: comienzan las primeras obras para transformar la antigua fábrica de cervezas en el Edificio del Agua del Principado
- Veintidós comunidades de propietarios de Lugones y la Pola reciben la licencia de obra para la mejora energética de sus edificios con una ayuda municipal del 70%: estas son las condiciones
- El abuelo y profesor jubilado que interviene en el debate sobre la prohibición del fútbol en el recreo en Pola de Siero: 'Siempre se jugó en los patios sin generar ningún problema
- La obra de urbanización de un tramo de la Avenida de Oviedo de El Berrón, a punto de concluir
- Fallece José María González, de Comercial Pocholo, emblemático negocio de El Berrón con más de medio siglo de historia
- La gran tienda 'low cost' de Amancio Ortega que ya arrasa en Asturias: un diseño muy cuidado
- El municipio en el que el médico receta ejercicio y el Ayuntamiento pone al entrenador personal: 'La salud viene de la mano de la actividad física
- Siero confirma la ayuda de cinco millones de fondos de la UE para reactivar el oeste de la Pola: estas son las principales actuaciones del proyecto