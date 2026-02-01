Sariego, 29 de enero de 2026

Escribo en el Día Internacional del Mago y festividad de San Juan Bosco, fundador de la Salle, que también tuvo su componente de mago para hacerse con los niños de la calle de su querido Turín, como bien reflejan las palabras del Papa Pio XI cuando dijo que “En su vida lo sobrenatural se hizo natural y lo extraordinario ordinario”. Me pongo a escribir estas palabras que intentan reflejar lo vivido por un grupo de exalcaldes, quince en total, pertenecientes a la AEX@ (Asociación de Exalcaldes y exalcaldesas), en el concejo de Sariego, el pasado jueves, Día Internacional del Rompecabezas (perdonad que insista en estas efemérides, pero es que esta asociación está luchando para que el 3 de abril, día de las primeras elecciones municipales de la Transición, sea declarado también “Día Mundial del Municipalismo”) donde a las 11.30, nos esperaba su alcalde, don Saúl Bastián Montequín, que fue todo atenciones, para darnos la bienvenida y desearnos una feliz estancia en el concejo. Nuestro plan de visita era muy sencillo: a/ Bienvenida en el Salón de Plenos del Ayuntamiento b/ Visita a las instalaciones de la Finca Maeza y posteriormente comida en el Mesón. Como veis procuramos que la noche nos coja ya en casa.

A Sariego se puede ir por muchos caminos, pero quien os escribe escogió ir por la carretera de San Martino, Vega de Poja, Aveno… que le permite recordar una de las mejores actuaciones realizadas en su día por la Consejería de Fomento del Principado, con la colaboración entusiasta de Ayuntamiento, alcalde de barrio y vecinos. No sé si tardo más o menos, pero es agradable ver el auge que ha experimentado la zona, y disfrutar de lo que uno ve, ya sea del nombre de un Camín, como el “Camín de la Berruga”, - le doy mucha importancia a los títulos-, de la atalaya de Narzana, y ya pequeña bajada hacia El Castro, Casa Rufa y al poco, ya en el aparcamiento del Ayuntamiento, y todo ello bajo un azul intenso y brillante de enero, y donde ya nos esperaba un Alcalde satisfecho y sonriente. El tiempo nos acompañó en la visita.

Ya en el salón de Plenos, funcional y sobrio, sobre un pequeño altillo la mesa semicircular, que en su centro la ocupan Saúl, el Alcalde, y a ambos lados el presidente y vicepresidente de la Asociación, Francisco González, Quico, el de Cudillero y Juan Carlos Guerrero, de Pravia. Preside el salón un retrato sedente de su alteza el rey Felipe VI. El resto de las sillas están vacías- son nueve los miembros de la Corporación-. Los demás nos sentamos en las sillas individuales de la amplia sala rectangular. Y desde allí las palabras de bienvenida y deseo de una feliz estancia en el concejo por parte del Alcalde, y por parte de Quico, agradecimiento y exposición del objetivo de la visita y de la asociación y disponibilidad para aquello que la Alcaldía estime menester. Concluye el acto con ruegos y preguntas de la prensa e intercambio de unos detalles. Fotografías de rigor y una breve aclaración del alcalde sobre la vinculación que tiene Sariego con el monasterio de las Pelayas de Oviedo, y es que el rey Bermudo II y su esposa Doña Elvira allá por el año 996 cedieron varias posesiones de Sariego al monasterio y esto, desde el 14 de marzo de 1996 se recuerda anualmente , y de ello da fe una placa conmemorativa en la Fuente del Pozu Salau.

El tiempo se nos escapa de las manos y nos esperan en la Yeguada de la Finca Maeza, instalación de casi 36 hectáreas, en la que trabajan 30 personas entre veterinarios, personal especializado y donde nos recibe Nuria, una persona toda atenciones, que nos acompañó por las instalaciones. Empezando por la finca de salto internacional, con las más cuidadas medidas de flujo y reflujo de aguas, con la sala interior contigua donde calientan los caballos antes del salto, por las salas de cría y de operaciones, quirófano y sus medidas preventivas, salas de baño para los caballos, por el cuidado guadarnés, en que se guardan enseres de hípica (sillas de montar, cabezadas…) que parecían los armarios de casa, donde se hace ver la pericia y esmero de los responsables. E incluso nos habló de los últimos avances en genética y como esto se reflejaba en el precio de las crías, de la importancia de Holanda en el mundo de la hípica, y de que los parideros de las yeguas estaban sumamente cuidados y se preveía cualquier obstáculo, máxime cuando suelen parir de noche, así como los pequeños potreros o o paddocks para las crías recién nacidas.

No tiene caballos en estabulación, solo los suyos y aquellos que han tenido alguna intervención quirúrgica o que están en rehabilitación, el caminador mecánico y caballos con su guía colocada en proceso de recuperación y cada uno de ellos, en su aposento, con su nombre y características, entre ellos me sorprendió por su belleza y por el mismo nombre ”Cicerón”, que me traslado al mundo romano y a su famoso orador y jurista, el que nos decía que “el bienestar del pueblo es la ley suprema” o que “lo que el pueblo siempre ha buscado es la igualdad ante la ley. Porque los derechos que no estuvieran abiertos a todos por igual no son derechos”.

Nuria nos dice que es frecuente recurrir al mundo grecolatino para nombrar caballos, así nos habla de otro caballo que se llama “Perseo”, el hijo de Zeus , famoso por decapitar a la gorgona Medusa . Ante de concluir la visita Nuria nos llevó al salón cafetería donde nos invitó a un rico café con leche o a un botellín de agua y tuvimos la oportunidad de saludar a don Alejandro Zarzuelo, coordinador y responsable de las Áreas de Deporte y Ganadería que nos saludó gentilmente y nos dirigió unas breves y agradecidas palabras. Concluye la vista con una foto de rigor en el exterior, casi a la entrada de la pista de salto internacional, con robles cercanos. Todo fueron atenciones y el asombro mayúsculo.

No es la primera vez que estoy en la Finca Maeza, la primera fue con motivo del Concurso de Saltos Internacional, un domingo 7 de julio de 2024, y de ello escribo en un artículo publicado en La Nueva España de Siero, de fecha 14 de julio, titulado “En una semana agitada”, y dije: "De las vivencias destaco el Gran Premio de Hípica Maeza (Sariego) celebrado el pasado domingo, 7 de julio, donde no faltó nada: excelentes jinetes, caballos, dirección y presentación del campeonato; en resumen, rigor y eficacia de la que tan necesitados estamos. Buen ambiente y mucho y variado público. Espectáculo que ronda la perfección, de ahí el aplauso merecido de todos a todos y especialmente a la ganadora del certamen Teresa Blázquez Abascal”. Estas palabras hoy se quedan cortas. En Maeza no se deja nada al azar, a la improvisación. Prima el rigor en su sentido pleno, basta ver el cuidado esquema de trabajo que se refleja en las pizarras de sus instalaciones. ¡Enhorabuena! ¡Muchas gracias por tantas atenciones!

Ya son casi las tres, cuando llegamos al Mesón, restaurante sito cerca de la Iglesia, donde nos espera una mesa rectangular, alargada, para recibir y satisfacer el apetito de quince comensales y el menú consiste en sopa de marisco, callos y postre y todo ello regado con buen vino de Rioja, Berceo, y agua... Si la sopa estaba buena, los callos mejor, y entre callos y vino como ingrediente básico, la palabra no exenta de admiración, ya que veníamos de donde veníamos, Maeza, pero poco a poco se introdujeron otros temas, que si el Oviedo parecía que iba a mejor, que llegan las universidades privadas, que es incomprensible que faltando médicos llevemos casi cuarenta años con números clausus en Medicina y Enfermería, que si uno no puede ser un buen médico por saber poco inglés o no el suficiente... ¿Por qué esta disfunción? De Cuba, de Pablo Neruda y de la cama caliente de los mineros chilenos y de que si Víctor Manuel dará un concierto en el Pozu Barredo el 19 de junio y las aventuras mejicanas de Salvador Berros…

Hacia las cinco de la tarde se inicia el regreso. Objetivo cumplido. Sariego, concejo de unos 1.300 vecinos y de unos 25 kilómetros de extensión vive un buen momento y de ello hemos sido testigos todos. ¡Enhorabuena!

En mi mochila me llevo el Camín de la Berruga, la finca Maeza y las atenciones de Nuria, el derecho de Cicerón, los callos del Mesón ,el llavero del Ayuntamiento, la alegría de Saúl y la compañía de mis quince compañeros. ¡Todo un lujo!