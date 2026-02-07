Enemigo tonto

No pocos pensábamos que teníamos alcalde de Siero para rato. La habilidad para publicitar sus acciones, su capacidad para noquear a sus opositores y cualidades para salir indemne de cualquier obstáculo o controversia que se le plantee, lo postulan como regidor para varias elecciones más.

Él, como nos pasa a ti y a mí, es sabedor de sus valías y tendrá además palmeros que se las repitan. Hay algunos ámbitos en los que su idoneidad no es del agrado de muchos. Es acusado de prepotencia, autocracia y terquedad. Algo de ello habrá porque su amago de esta semana de hacer una candidatura en Siero para próximas elecciones es revelador de su convicción acerca de que las cosas tienen que hacerse como él piensa o si no... No entendemos que con su experiencia política piense que esta pueda ser una vía para ser mejor atendidos las intereses de Siero. Lo sabe. Y sabe que fuera del PSOE nunca más volvería a ser alcalde y que, como máximo en Siero, su hipotético grupo obtendría dos concejales.

Así que toca recular si se quiere seguir en el chollo. De hecho en este periódico dijo posteriormente que "yo no voy a estar en esas quinielas nunca al día de hoy" y que su hoja de ruta" estaría con el PSOE. Como cuesta creer que su amor a Siero llegue hasta el límite de arriesgar su adicción al poder por un hipotético mejor servicio regional al municipio, lo más probable es que haya sido un amago para subir peldaños y ser incluido en la candidatura regional por su partido y una vez allí ya se verá hasta dónde se puede subir. Pero como siempre oí en la mili, el enemigo no es tonto. Además sé de una variante popular de un tradicional refrán que dice "utru vendrá que tuntu me hará"