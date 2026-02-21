Igual el término metalenguaje, como lo uso, no sea el exacto, pero es el que me me ha venido para indicar que lo que se dice no es lo que se quiere decir sino el discurso oculto que el hablante tiene en el explícito. Probablemente lo más técnico sería hablar de pragmalingüística, pero sigo llamándolo metalenguaje.

Pongo un ejemplo. Que soy un desastre para el orden lo sé yo y lo sabe mi familia. Dejo las zapatillas por ahí, olvido cosas y si me concentro en hacer eso bien no hago otras cosas más fundamentales. Llego un día a casa del trabajo y nada más entrar por la puerta oigo la recriminación de mi esposa diciéndome que soy desastroso, todo lo dejo esparcido... Pensé que no entendía el porqué de la regañina. Después de un montón de años juntos me conocía de sobra y creía yo que ella sabía que mi desorden iba de fábrica. Hasta que pensé lo que ocurría. La clave no era que dejase por ahí las cosas, era que no le había dado el beso de despedida al salir a trabajar. Metalenguaje.

En este mismo sentido del metalenguaje ejemplifica Voltaire: cuando un diplomático dice un "sí" quiere decir un "quizás", cuando dice un "quizás" quiere decir un "no, y si dice un "no" no es un diplomático. Lo de la candidatura independiente en Siero, lo de Costco, ahora lo del ánimo a la ubicación de la universidad privada en Siero, no es lo que oímos, es lo que se quiere decir. Una cosa es clara, el marcador refleja Cepi uno Barbón cero. Sigue el juego y tal vez lo que se esté jugando sea la Champions. Me gustaría ser adivino y ver lo que hay tras este metalenguaje, aunque lo intuyo.