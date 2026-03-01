Quieto todo el mundo…

Estaba cantado que esta semana que empezó el lunes, 23 de febrero o 23-F, el Teniente Coronel don Antonio Tejero Molina volvería a ser noticia y que esta frase, con la que impuso su autoridad en el Congreso y que da título a este escrito, sería la más repetida en todos los medios en ese día, pero lo que nadie intuía es que el protagonista y personaje principal de la asonada moriría en Alcira el 25 de febrero, al día siguiente que el Gobierno descatalogara 153 documentos secretos. El porqué, la oportunidad, fines que se persiguen con esta descatalogación, a quien perjudica o beneficia, queda a criterio de cada uno. Lo que pretenden mis letras es recordar y evidenciar los difíciles tiempos aquellos de inicios de la Transición; la zozobra e inquietud con que se vivía esa esperanza política; del diálogo, del consenso, del compromiso de todos, para poner a nuestro País o Nación en el lugar que le corresponde, pero todo ello no exento de vaivenes, de tensiones e incluso de muerte (matanza de los abogados laboralistas de Atocha, entre otros sucesos…). No queríamos que hubiera más dos Españas. Hoy, por desgracia, hay cada vez más desigualdades, hasta para elegir médico. Se hizo lo que buenamente se podía y de ello nos hemos beneficiado todos y es que la política es el arte de lo posible.

Ahora que tanto interesa matar o silenciar la memoria, viene bien recordar algunos hechos que han sido decisivos en nuestro futuro. Era preocupación de todos y cuando digo de todos, es de todos, de jóvenes- como era yo por aquel entonces- , de mayores- excombatientes de guerra y sufridores de la dura posguerra- que pasaría después que Franco muriese, y eso ocurrió el 20 de noviembre de 1975, y a partir de ahí, fue compromiso de todos, de unos más que de otros, conducir a España hacia el puerto de la libertad, de la democracia y el progreso, y en ello fueron determinantes dos hechos que quiero poner en valor. Así las Cortes de Franco aprueban la Ley de la Reforma Política, un 18 de noviembre de 1976, con el resultado 425 votos a favor de la Reforma de los 531 existentes. Esta ley se la conoce como el “harakiri de las Cortes franquistas”. Fue sometida a referéndum el 15 de diciembre de 1976, con una participación del 77% del electorado y con el voto a favor del 94,17% de los votantes ¿Sería posible esto hoy? Mucho me temo que no y los hechos están a la vista: tres años sin presupuestos. La soberanía popular secuestrada desde el 2023 y la necesaria reforma de la Ley Electoral, dada su inoperancia, ni se la cita. En esa misma dinámica es bueno recordar el 6 de diciembre de 1978 cuando se somete a referéndum la Constitución, la única refrendada y apoyada por el pueblo y la más longeva de todas, y es aprobada por el 87,78% de los votantes, de un censo que representaba al 58,97%...

Toda esa ilusión, toda esa esperanza estuvo muchas veces pendiente de un hilo y más concretamente la del 23-F,- Paul Preston nos recuerda que entre 1814 y 1981 hubo en España veinticinco pronunciamientos militares- y de ello somos sabedores todos los jóvenes de la época, y todos sabemos que hacíamos en ese momento cuando nos llegó la noticia del asalto al Congreso. Uno que si haciendo un examen de Filosofía, otro que en la cantina de su CIR y otro que de visita en casa de unos amigos. Pero todos, en cuanto pudieron se refugiaron en lugar seguro, a ser posible en casa, y a esperar noticias. Fue la noche de los transistores. Los teléfonos echan humo y es de todos conocido que en los puertos del País Vasco la actividad era febril, intensa…Había mucho miedo, mucho temor…Afortunadamente podemos contarlo, todo quedo en un vano intento, tras muchas reuniones, llamadas, cautelas y el buen oficio y olfato de personas como don Sabino Fernández Campo y su majestad el rey Don Juan Carlos I, entre otros.

El tema ha dado para mucho, cuenta con amplia bibliografía , pero en lo que sí coinciden muchos estudiosos es que hubo un antes y después del 23-F en la actividad política española.

Hoy, cuando escribo estas letras, nuevamente la guerra es la gran protagonista: EEUU e Israel bombardean Irán, con el saldo elevado de víctimas, entre ellas muchos niños… Y es que el nuevo orden mundial se basa en fuerza, violencia y muerte. ¡Vivir para ver! ¡Qué poco hemos avanzado desde la estaca de Caín, el ‘gomeru’ de David a los drones actuales!

A mí solo me queda recordar que la política no es para adolescentes, es algo más serio, en ella está nuestro futuro.

P. D “Nunca ha habido ni buena guerra ni mala paz” (Gracián)