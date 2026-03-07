Que hay maestros que tienen una influencia singular en sus alumnos es algo sobradamente repetido, pero hay alumnos que producen una gran impresión en sus maestros. Era estudiosa, disciplinada y responsable como pocos. Fui maestro en su EGB rural y comenzó el BUP en el Instituto Aramo. Su competencia llamó la atención al profesorado que le preguntó en qué colegio había estudiado. Respondió que no estudió en colegio, sino en una escuela y que todo lo que sabía se lo enseñó el maestro.

Acabó el Bachillerato y estudió Medicina con sobresalientes y matrículas, y hasta Casas Marín, profesor de Anatomía, quiso conocer a la familia de tan destacada alumna. Obtuvo la plaza de MIR entre los diez mejores de España. Todos los años recibí su felicitación navideña y en sus ojos vi siempre que me miraba el brillo del agradecimiento. Supe que vivía en Valdesoto y alguna vez nos tropezamos. Un día vino a visitarme al colegio. Me contó que su hija Elena padecía el síndrome de Sanfilippo. Me habló de lo poco estudiada que estaba la enfermedad y que ella estaba estudiando muchísimo. Hasta me apuntó la posibilidad de dejar el trabajo para dedicarse sólo a Elena y el estudio. No se lo aconsejé.

Quería que su hija fuese alumna del colegio donde yo estaba porque yo fui su maestro y quería fuese el de su hija. Le dije que no me parecía correcto, que lo lógico, como hizo ella, era que fuese a la escuela de su pueblo; además de que en un colegio como el que dirigía, yo no sería su maestro de siempre. Sé que Elena fue a la escuela de Faes y estuvo en ella estupendamente. Marta Elena, madre de Elena es alumna que me impresionó como tal y también como madre. La Reina Letizia sabe que Elena tiene una enfermedad terrible, pero una familia excelente. Elena dispone del amor y cuidado de una madre excepcional y entregada. Eso es lo más importante que una hija puede recibir y lo tiene garantizado.