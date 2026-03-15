Hace ya unos años que el líder de los comunistas españoles, Julio Anguita, pronunció aquella frase de “Antes ética que estética”, para justificar su programa, su ideología, en pleno declive del comunismo europeo a raíz de la caída del Muro de Berlín, en noviembre de 1989. Hoy, casi cuarenta años después, es tal la desilusión y desencanto de la ciudadanía que ya no tenemos ni ética ni estética, sino el poder del dinero y de la fuerza. Ante la situación que se vive uno se pregunta para qué sirven las ideas, las creencias, las militancias, si todo depende del capricho de tres personas que han decidido apoderarse del mundo y repartírselo entre sí, y no escatiman pretextos, justificaciones y medios para hacerlo, ahora con el petróleo y no tardando mucho con el agua, y el ser humano, en serio peligro de extinción, sin que le importe a nadie. Cada vez menos sentido crítico, más aborregamiento. El estómago como única guía, y el gran enemigo a batir la verdad y el pensamiento. Ejemplos sobran: Ucrania ,Gaza, Venezuela, ahora Irán y próximamente Cuba y la estéril proeza de Castro.

Mientras el mundo hace que hace, los empresarios digitales hacen su agosto, taladran cerebros y amasan fortunas a costa de quien sea y como sea, y eso que hay voces que alertan al decirnos: “No te detengas tanto, que te endurezca hasta la mentira” (Pablo Neruda). Y es que en el reino de la mentira todo se compensa, todo se negocia y más ahora que la Inteligencia Artificial cobra importancia… ¿Seremos capaces de regularla y controlarla? ¡Ojalá sean realidad las palabras pronunciadas por la reina Leticia ante el cadáver de Raúl del Pozo, de que la Inteligencia artificial no podrá con el buen periodismo!”. Que haberlo lo hay, no le pongamos trabas.

La semana ha estado centrada en la Mujer y en la Guerra. Por las calles de muchas ciudades de España, marchas, tambores, pancartas, proclamas y protestas, y algunas verdades científicas que evidencian que, genéticamente, hay hombres y mujeres, y eso ya es algo, y que las últimas investigaciones médicas – se investiga más al hombre que a la mujer-, evidencian que la capacidad de tolerancia del hígado del hombre es superior a la de la mujer e incluso en la Cumbre Internacional contra el Odio, presidida por el Presidente de Gobierno, Sr. Sánchez, se ha llegado a decir que “ amar es mucho mejor que odiar” y “que el odio tiene un componente masculino” . En Asturias esta celebración tuvo un componente especial, en Villaviciosa, en la reivindicación de la importancia de la mujer rural… Pero desde el 28 de febrero de 2026 la palabra que inquieta y preocupa a todos es Guerra y sus funestas consecuencias: destrucción, miseria, muerte… Qué haya un muerto más o menos parece que poco importa, mientras los fallecidos sean iraníes, del tercer mundo, de segunda categoría, otra cosa sería si fueran estadounidenses u occidentales, pero ya sobrepasan los 1500… Desde España lo vemos con distancia, parece imposible que nos llegue ningún “pepino”, pero ya padecemos sus consecuencias, en una semana el litro de gasoil ha subido 30 céntimos.

La guerra, “salida cobarde a los problemas de la paz”, según Tomás Mann, es utilizada con diversos fines. Así el Gobierno, con esa pancarta de “No a la guerra”, la emplea para pescar algún voto en las elecciones autonómicas de Castilla-León, mientras la fragata Cristóbal Colón desempeña labores defensivas en Chipre, sin pasar por el Parlamento, con la sola autorización del Gobierno y sus cómplices. También como fuente de ingresos – y eso que recientemente el Ministerio de Defensa ha recibido una aportación casi diríamos clandestina de 1.300 millones de euros- pues cuanto más suben los precios de los combustibles y diferentes servicios, más sube la recaudación del IVA. Recientemente las gasolineras han acusado al Gobierno de “hacer caja” e ingresar 180 millones de euros, mientras los bolsillos de los ciudadanos se las ven y desean para llegar a fin de mes. Esperemos que los precios del petróleo no sigan subiendo. En otros países, como Portugal, el gobierno ya se ha afanado por hacer más llevadera esta imprevista crisis a sus vecinos. ¿Es tan difícil reducir el IVA energético? Ahora todos nos levantamos esperando noticias del golfo de Ormuz. ¿Se levantará el bloqueo? ¿Qué pasaría si nosotros cerráramos el estrecho de Gibraltar? También en esta semana fueron expulsados los pavos reales del Campo San Francisco por los perros.

Deseo, en nombre de todos que cesen cuanto antes las hostilidades y que la guerra de civilizaciones se quede en un mero titular de prensa.

P.D “Antes de cambiar el mundo, quizás sería importante no destruirlo” (Paul Claudel)

“Yo soy profesor de la vida,/ vago estudiante de la muerte / y si lo que sé no les sirve/ no he dicho nada, sino todo” (P. Neruda)