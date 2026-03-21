Hay cosas que no se entienden y que tal vez ni se crean si no se tiene cierta edad. La infancia de quienes vivimos los años cincuenta y sesenta fue la que fue. En aquellos tiempos, se decía que a los siete años se tenía "uso de razón" y era sobrada justificación para exigirle al chicuelo responsabilidades y tareas. Ayer me encontré con una persona con la que mantuve una amistad intensa en la infancia y que hacía más de cincuenta años que no veía. La cabeza se llenó de esos recuerdos que...

En aquellos tiempos, yo, con menos de diez años, iba al terrero donde basculaban vagonetas con desechos de la mina de Pumarabule entre los que podía haber ciertos trozos de carbón. Armado con un cesto allá iba a recoger los pedazos de hulla, con el riesgo de volquetes descargando y la posibilidad de que el guardia jurado pudiese hasta disparar un tiro de sal. Y llegaba a casa con el cesto al hombro y troncos para ayudar a una economía que era como era. Mis padres sabían que allí iba y les parecía adecuado. Y no nos querían menos que quieren los padres hoy. Su actitud nos ayudó sin duda a mejorar nuestros propios niveles de confianza y autonomía.

El amigo me recordó que cierta vez se subió al tejado de la capilla de Cerezales y cayó desde él dándose un porrazo inmenso. Estuvo inconsciente varios minutos. Cuando recobró la conciencia decía dolerle la cabeza y tenerla "blanda". Ni médicos, ni 'Hucas', ni nada. Unos días con la cabeza blanda y a seguir. Ya sé que esto hoy es impensable porque si a una niña le molesta la cabeza porque tiene apretada la coleta la llevamos a Urgencias.

Tal vez entre lo mucho y lo poco exista un término medio. Cualquiera que tenga tres cuartos de siglo puede contar experiencias de trabajo en la infancia y responsabilidades que hoy no se dan ni a mayores. Nuestra protección excesiva a niños y animales no creo que les haga más felices, pero probablemente sea una transmisión de inseguridades que alguna consecuencia tendrá.