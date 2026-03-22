Poesía y guerra

La semana pasada alertaba de que el ser humano podía estar en peligro de extinción si no reaccionábamos y que esa supuesta superioridad moral de la llamada izquierda -hace ya tiempo que no sé distinguir entre izquierda y derecha- brilla por su ausencia. La única superioridad la dan los hechos y no las palabras, pero lo único cierto es que los problemas del pueblo llano siguen sin resolverse (trabajo, vivienda, futuro, información, verdad, transparencia, esperanza...) y que palabras como “libertad, progreso, solidaridad, igualdad, justicia, son palabras “comodín” que valen para todo e incluso para justificar los mayores atropellos, quedar bien y decir que se hace.

Y últimamente, si nos centramos en España, la llamada izquierda deja mucho que desear, pues tiene la soberanía popular secuestrada desde hace más de dos años, y esto sin entrar en temas de gran importancia que son silenciados en el Parlamento de la nación. ¿Por qué no permiten que los españoles ejerzan su derecho al voto? La cruda realidad es que las guerras van a más y que las industrias más florecientes son las de armamento, con incrementos de producción del 70%, y ahora para más inri el llamado mundo occidental puede quedarse sin combustible y su bienestar en peligro. Nunca se ha hablado tanto de Ormuz y de sus repercusiones, y después hay quien habla de un mundo seguro, cuando la inseguridad es compañera de destino.

En un ambiente tan tenso, sórdido e inhumano (recordemos que el ser humano está en peligro de extinción) se celebra el “Día mundial de la poesía” y mi primera reacción es acogerme a la posibilidad de mejora que puede aportar la poesía (recordemos aquella pretensión de “convertir la poesía en arma de combate para transformar y mejorar la sociedad y al ser humano”) y a los grandes poetas de todos los tiempos, ya locales como Rufino Campal o Cándido Sánchez, Alfonso Camín, ya nacionales como Federico García Lorca, Antonio Machado, Miguel Hernández, o bien universales como Pablo Neruda, Octavio Paz, Vicente Aleixandre, Ángel González, que han hecho de nuestro idioma alimento del espíritu.

Pero también, en una conmemoración como esta, quiero recordar la mucha poesía que navega por periódicos y revistas, de autores desconocidos e injustamente olvidados. Las ediciones de libros de poesía de éxito, rara vez alcanzan los siete mil ejemplares, y para suplir tal carencia se suele acudir a las Antologías o selección de los poemas de un poeta o de varios, con el riesgo que supone siempre seleccionar. Son muchos los poetas que consiguen la fama después de muertos, pero un verso bien hecho, con carga emocional intensa, con imágenes o metáforas originales y sorprendentes, siempre merece una nota en mi agenda, sea quien sea el autor/a y el medio o sección de periódico que lo publique.

También este día me brinda la posibilidad de ser agradecido y recordar aquellas personas que han estimulado mi amor por la Literatura, por la poesía, por las letras, en general. Así, recuerdo a mi profesor de Literatura, de cuarto de bachiller, leonés, de nombre don Celestino, de mediana edad, en torno a los cuarenta años, que en sus clases y declamaciones poéticas hizo que la Literatura fue una parte vital en mi vida, y ha sido ella quien me ha aprendido a discernir, rastrear y analizar la realidad y conocer más y mejor al ser humano. Ahora que estamos en tantas guerras, no sólo físicas, sino de la memoria, y en las que hasta el propio Rey Don Felipe VI tuvo que medio pedir disculpas por la conquista de Méjico,- descontextualizando la época, pues lo mínimo que se debe pedir es que se analicen los hechos según lo que era práctica común en aquel entonces – quizá sea el momento de exigir perdón a los americanos por la conquista de Cuba y o a Italia por la romanización de España. ¡Vivir para ver! Yo, de este episodio de la conquista recuerdo unas palabras muy oportunas del poeta chileno Pablo Neruda, que de manera sucinta y precisa dijo: “España nos lo quitó todo y nos lo dio todo, hasta el idioma” y quizás sea oportuno recordar la fecha de creación de las primeras universidades españolas en Hispanoamérica, algo dicen.

En el “Día Mundial de la Poesía” quiero reivindicar la poesía de Pablo Neruda, su volcánica imaginación, la fuerza de sus imágenes, imprevistas, sorprendentes que alimentan sus versos y hacen de él uno de los mejores poetas de habla hispánica, digo todo esto después de haberme leído toda su obra poética y más recientemente, en tierras brasileñas, una antología de dos tomos, publicada por Alianza, que ahondó aún más en mi admiración por la obra titánica de este centauro de Temuco, su tierra natal, y como prueba de cuanto digo vais a permitidme que os aporte estos versos:

“Yo, americano de las tierras pobres,/ de las metálicas mesetas, / en donde el golpe del hombre contra el hombre / se agrega al de la tierra sobre el hombre./ Yo ,americano errante, /huérfano de los ríos y de los volcanes que me procrearon,/ a vosotros, sencillos europeos/ de las calles torcidas , / humildes propietarios de la paz y del aceite,/ sabios tranquilos como el humo,/ yo os digo: aquí he venido/ a aprender de vosotros, / de unos y de otros, de todos, / porque de qué me serviría / la tierra, para qué se hicieron / el mar y los caminos, / sino para ir mirando y aprendiendo/ de todos los seres un poco. / No me cerréis la puerta… (Pablo Neruda “Palabras a Europa”)

¡Feliz Día Mundial de la Poesía!

P.D “ …Todas las guerras nos mataron a todos, nunca quedó sobreviviente alguno” (Pablo Neruda)