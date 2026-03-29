La Transición y el buen periodismo

No hace mucho en un pequeño bar de la calle Castelló, de Madrid, en el que los desayunos de café, chocolate, porras y churros son su especialidad, en una de sus paredes decía: “No tenemos wifi: Hablen entre ustedes”, mensaje que sorprende a todo recién llegado, que después de una breve reflexión, aprecia lo oportuno y necesario del mismo, en tiempos despersonalización, pensamiento uniforme y mentira. Y es que de las muchas carencias que se evidencian en la actualidad, una de ellas es la falta de pensamiento crítico, de pensar por uno mismo y no dejarse llevar por algoritmos, oportunismos ni campañas mediáticas ni el se trae y se lleva. Uno debe pensar por sí mismo, por aquello de que “pienso, luego existo”, aún a sabiendas que no sirve del todo para entenderlo todo, pero algo es algo. Hay muchos misterios que aún nos limitan, pues como bien decía Albert Einstein, allá por 1930, “Dios no juega a los dados”.

Y todo esto viene a cuento de que el pasado 25 de marzo, miembros de la ejecutiva de la AEX@(Asociación de exalcaldes y excaldesas), después de una reunión de casi dos horas preparando su Asamblea General y homenaje a los expresidentes de la Federaciónde Asturiana de Concejos que tendrá lugar el próximo 9 de abril en el Centro Polivalente Integrado de Lugones, nos reunimos en la sidrería Villoria para reponer fuerzas con menú del día (lentejas, tallarines, ensalada mixta…) regado con vino rioja Ébano. Apenas sentarnos, fluían comentarios, vivencias, anécdotas e incluso fotos de móvil, una de ellas muy especial y muy oportuna para los tiempos que vivimos, tiempos acríticos, de desencantos, incoherencias, pesimismos y de vanas esperanzas.

La foto en cuestión surgió en la pantalla del móvil , después de glosar las bellezas o musas de la Transición, que entre muchas se simbolizaban en Carmen Díez de Rivera, la mujer que tuvo que renunciar al gran amor de su vida, al enterarse que era su ignorado hermano; o Charo López, actriz versátil, bella, atractiva, con alta carga humana y en su día enamorada del torero Antoñete. Nada raro que una mujer de letras y de Salamanca se enamorara de un torero. Pero, la foto dio para mucho y es que en ella aparecían periodistas claves en la vida española, en la Transición. Así, pude recordar a mi admirado Pedro Rodríguez, uno de los mejores columnistas de los 70, gallego de nacimiento y conocer de los conjuros de su tierra, fallecido en plena juventud y dominio del oficio (1984), después de presagiar el futuro de González, y a quien su compañero de columna, Jaime Capmany, dedicó su columna “A tumba abierta”, de la que entresaco estas palabras. “A Pedro Rodríguez, vecino de página, compañero de viaje, gemelo de pluma, amigo del alma, periodista celeste, canario flauta de las rotativas, surtidor de palabras…Vivía y escribía a corazón abierto y a bolsillos cerrados… Subió como en un vuelo a la fama y al éxito, pero él seguía pedaleando siempre a tumba abierta… Creedme si os digo que el periodismo de nuestro tiempo se queda, sin él, cojo, manco, tuerto y tartamudo, algo más liso y mucho más desgalichado y afónico”.

La oportunidad me brinda recordar a mi admirado columnista. ¡Era mi lectura diaria en ABC! En la foto aparecen entre otros: Armenteros, hombre clave en la Transición política, Juan Luis Cebrián, Juan Tomás de Salas, Faustino Fernández Álvarez o Luis Manuel Rebustiello, entre otros. Todo ello dio pie a recordar publicaciones de todos conocidas y hoy desaparecidas como “Cambio 16”, “Cuadernos para el Diálogo”, “Índice”, “Sábado Gráfico”, “La Gaceta Ilustrada”, “Época”, “Triunfo”, o a aquel gran programa de televisión “La Clave”, del praviano José Luis Balbín – estoy deseando que algún día se reponga- , y reconocer la genial aportación de Graciano García García al crear el galardón de los Premio Princesa de Asturias allá por 1981 - siendo el premio de las Letras el poeta José Hierro-, que han sido y son una importante plataforma para situar Asturias en el mapa internacional. Se habló de Emilio Romero, de la escuela del diario ”Pueblo”, de Raúl del Pozo o del sabio de Hortaleza, Luis Aragonés, y de la inolvidable Lola Flores, de quien un crítico neoyorquino dijo: “Ni canta ni baila, pero no se la dejen de ver…”

En resumen, el buen periodismo de aquellos tiempos permitió que la Transición tuviera la fuerza y protección que necesitaba, y que bien reflejaba aquella canción de la época titulada “Libertad sin ira”, que propiciaba la búsqueda del consenso, del diálogo, el beneficio y progreso de todos. Algo de lo que tan necesitados estamos ahora. ¡A todos los que lo han hecho posible: muchas gracias! Concluyó nuestra reunión con un exquisito chupito de sidra de hielo “La Bonagua”, del Llagar Castañón, que hizo las delicias de todos.

El periodismo siguió siendo noticia, porque al día siguiente, 26 de marzo de 2026, el presidente de la Cámara de Comercio de Oviedo, Don Carlos Paniceres Estrada, entregó la “Medalla de Oro de la Cámara de Comercio de Oviedo”, al empresario Don Javier Moll, presidente de Prensa Ibérica , Grupo al que pertenece nuestro diario “La Nueva España”, que en su discurso de agradecimiento destacó la importancia de lo “cercano, que no es lo pequeño, sino lo esencial” y abogó por un “periodismo libre e independiente, cercano y siempre al servicio de esta tierra a la que tanto queremos”. Palabras que hago mías y más en estos tiempos de serias dificultades económicas y en pleno proceso de transformación tecnológica y digital, que está llevando a muchas cabeceras a desaparecer.

Nunca ha sido fácil ejercer el periodismo, pues no siempre poder e información van de la mano, y todos sabemos que hay muchas maneras de abortar procesos creativos importantes sin recurrir a la censura del pasado, pero reconocemos que es más necesaria que nunca una buena y contrastada información, un buen periodismo, ya que una sociedad bien informada y consciente de su responsabilidad es garantía de estabilidad y futuro. En resumen, se trata de defender el derecho a recibir una información objetiva que tenemos los lectores. ¡Que la contrastada escuela de periodismo de La Nueva España siga dando frutos!

P.D “Queremos una Asturias inconformista, que no se resigna, que pasa de la queja a la acción” (Don Carlos Paniceres Estrada, Presidente de la Cámara de Comercio de Oviedo)