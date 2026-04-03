Despertar a la mañana tras noche de desasosiego y notar que te encuentras bastante mal te hace devanar los sesos. Empiezas a pensar que eso que tienes será de tal o cual cosa y como tu estado general es lamentable optas por la solución más racional: ir al médico. Llamas al centro de salud el número de veces necesario para que te atiendan la llamada y solicitas, tras indicar tu DNI, la cita con tu médico. Es entonces cuando se produce el asombro, porque te dicen que dan cita para dentro de cinco días si es presencial y para dentro de cuatro si es telefónica.

Como eres educado dudas qué decir y comentas que entonces tendrás que ir a urgencias. Aparece entonces la posibilidad de una consulta ese mismo día. No sé si hay personas que siendo hipocondríacas tienden a copar la atención médica siendo solicitantes casi diarios de atención pero si así fuese, la receptora de la llamada puede tener a vista - la tecnología lo permite- las consultas hechas recientemente por la persona que solicita y capear el temporal.

No es el caso. Y algo se debió fastidiar en el sistema, porque cuando llevas más de un año esperando por pruebas para que se te diagnostique un insoportable dolor de cadera y meses para que llamen a una consulta de vascular, es que se espera a que la cosa reviente. Y esto no pasa solo en la Pola, porque entonces tendría una solución fácil. Parece que es un problema generalizado. Así que si la capacidad de atención de nuestra sociedad a nuestro bien más preciado, la salud, está así, ¡apaga y vamos! Igual tendríamos que hacer algo, porque parece que quienes podrían hacerlo no ponen postura. Bueno, pero si la cosa sigue empeorando menos mal que queda solicitar la eutanasia que igual se consigue antes que la cita médica.