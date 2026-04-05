En plena Vigilia Pascual

Cuando las iglesias de todo el mundo celebran al Salvador, al Resucitado, cuando fuegos, velas e incienso, cánticos y liturgia divinizan templos, sacerdotes y feligreses, los que nos confinamos en esa Asturias rural, del uno al seis de abril, con excelente tiempo, naturaleza viva y en su esplendor, hemos pasado de los 25,5º de temperatura -sin celebraciones ni sacerdotes-, cuando son las 10.45 horas de la noche. Queremos participar de esa Vigilia, aunque sea en ausencia, a través de estas palabras, que convertidas en oración, quieren reflejar lo que fluye por nuestras cabezas en estos momentos tan especiales y que son la esencia del Cristianismo, en el que todo un Dios se hace hombre para perdonar nuestros pecados y salvarnos , con la entrega de su misma vida en la alto de la Cruz, de ahí que mis primeras palabras al dirigirme al Padre sean de agradecimiento, en primer lugar de lo mucho recibido: vida , familia, pan y techo. No todos pueden decir lo mismo, hay a quienes no les dejan abrir el paracaídas. Nuevamente cuando las soluciones económicas y la ansiada igualdad brillan por su ausencia- las desigualdades van a más en el mundo-, aparece como señuelo el aborto, la solución que divide, tensa y enfrenta. Aún sigo sin saber a qué hora exacta y día germina la semilla en el surco.

Hace unos días agradecía a mi profesor Celestino mi incipiente vocación de letras y ahora, en este momento en que escribo, cuando ya los años convierten el espejismo del llamado “Mundo” en mera vanidad, mi agradecimiento se hace extensivo a todas aquellas personas que me han dejado una huella imborrable de su nobleza y buen hacer, sin esperar nada a cambio, amigos, vecinos, compañeros de estudios y de trabajo, y en especial los muchos sacerdotes que paciente y generosamente nos han ayudado a encontrar nuestro camino en la vida, nuestro porqué, nuestro fundamento. Y como herramientas el Evangelio y su ejemplo personal, con sus aciertos y sus fallos, pues como bien decía San Francisco de Asís: “Somos lo que somos ante Dios”.

¡Cuánto bien han hecho y siguen haciendo las parroquias, auténticas reservas espirituales de Occidente! Sin necesidad de torre del homenaje ni almenas, desde las paredes de su vieja Casa Rectoral difunden fe, moral, humedad y soledad divina al mismo tiempo. No hace mucho un feligrés sorprendido por la homilía del párroco me decía: ¡Cuánta generosidad! Ejemplos de cuanto digo los tenemos todos en la cabeza. ¡ Qué el Señor siga enviando operarios a su mies! En un día como hoy solo me queda desear que seamos capaces de devolver tanto bien como hemos recibido, y reconocer que uno por sí solo, poco puede.

Si empecé hablando de agradecer, ahora quiero exponeros mis preocupaciones en pleno Jubileo de la Esperanza, cuando la paz está desaparecida y las empresas de armamento son el auge del momento. El nerviosismo se percibe en cualquier telediario- van perdiendo cuota de audiencia; hay que proteger la salud mental- ya que la muerte, terror y miedo son sus ingredientes, y no hay mente humana que lo lleve, y como único remedio el fútbol, muy usado ya en otras épocas. Algo se ha hecho mal y sus consecuencias están a la vista. De no frenar esta dinámica el futuro no se presenta muy halagüeño y más ahora con tanta arma automática sin tirador humano y drones. Parece que hay quien quiere superar a Hitler y Stalin. ¿Lo conseguirán? Todo tenemos una parte de responsabilidad en evitarlo. Ya decía Cicerón: “Somos siervos de la ley con el fin de ser libres”.

En palabras que quieren intentar convertirse en oración, en las que uno tira de memoria y vida, recuerdo que una de las frases que en mis años mozos más me sobrecogió fue pronunciada por Hitler, no sé en qué año, y decían:” Cuanto más trato a los hombres más quiero a los perros”. En aquel entonces me aterrorizó y me hizo pensar cómo era posible despreciar al ser humano, hombre y mujer, y al diálogo y la tolerancia para hacer una vida común. Hoy descubro que el gran rey y trono, que absorbe todo lo humano y causante de los muchos problemas del diario vivir, es el egoísmo, el yo, el me interesa, y pruebas las tenemos a diario, y es que distribuir, repartir, donar, renunciar no está de moda…Si fuéramos solidarios nadie moriría de hambre, alimentos hay, lo que falla es su distribución.

Tal día como hoy suenan en mi cabeza esas palabras del Evangelio que dicen: “No teman, yo sé que ustedes buscan a Jesús, el Crucificado”…

Para nosotros los cristianos, no los paganos cristianos que tanto abundan, cada vez suena con más fuerza aquellas palabras de: “ Si no tienes amor, no somos nada…

P.D “Paz para el Año Nuevo. Pero una paz que, al menos, me deje seguir soñando” (“El Santo”, enero 2026, Jesús Calvo)