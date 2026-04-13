Lugones, "cátedra" de municipalismo en vivo

Desde que la AEX@ (Asociación de Exalcaldes y Exalcaldesas) inicia sus actividades allá por agosto del 2021, el Ayuntamiento de Siero y su alcalde, don Ángel García, siempre han apoyado nuestra propuesta de poner en valor la importancia la labor municipal en el desarrollo de pueblos, concejos y vecinos. Y prueba de ello es que nuestra asociación desde hace algún tiempo tiene su sede en un local del Ayuntamiento, en Lugones, en la calle Leopoldo Alas Clarín, 1, y que casi desde entonces celebramos nuestra Asamblea General anual en el Centro Polivalente Integrado de Lugones, el día 3 de abril de cada año, en recuerdo a la celebración de las primeras elecciones municipales democráticas del 1979.

Este año al coincidir la fecha con la festividad del Viernes de Pasión o Viernes Santo, hemos traslado la Asamblea General Ordinaria al 9 de abril y en el orden del día teníamos una asamblea general ordinaria y otra extraordinaria y como colofón de la jornada el homenaje a los expresidentes de la Federación de Concejos de Asturias(FACC), 10 en total. Dos de ellos ya fallecidos: Don Graciano Torre González, primer presidente de la FACC, allá por 1995, representado por su esposa, Doña Rosa Canto Fernández y sus hijos Laura y Nino; don Ángel García González, presidente de la FACC en 2007, y representado por su esposa Doña Margarita Álvarez. Una de ellas ausente, Doña Cecilia Pérez Sánchez, presidenta actual de la FACC, que después de agradecer el galardón y escusar su ausencia por motivos familiares mediante la proyección de un vídeo grabado, fue sustituida por la actual vicepresidente de la FACC, la alcaldesa de Pola de Lena, Doña Gema Álvarez Delgado.

Los expresidentes presentes en el acto fueron: Don Jesús Landeira Álvarez-Cascos, Don Hugo Morán Fernández, Don Juan José Fernández Pereiro, Don Antonio Rey González, Don Antonio de Luis Solar, Don Avelino Sánchez Menéndez, Don Ignacio García Palacios. El acto homenaje, bien pensado, planificado y ejecutado por la sabia y experta batuta del periodista y coordinador de la AEX Don Luis Miguel Rebustiello, que micrófono en mano y con ayuda del equipo técnico del Centro Polivalente fue conduciendo el acto de una manera ágil, sencilla y llena de emoción, en el que las palabras e interlocución de presentador y premiado tuvieron su importancia, apoyadas por imágenes y sonidos en el momento oportuno.

El homenaje fue introducido por don Francisco González Méndez, Presidente de AEX@, y por el alcalde de Siero, Don Ángel García González. Clausuró el mismo Don Adrián Barbón Rodríguez, presidente del Principado, que después de reivindicar la política de lo cercano y el papel de los alcaldes en la búsqueda de lo mejor para sus concejos, reconoció la importancia que ha desempeñado la FACC a lo largo de su historia, desde sus tímidos inicios allá por 1995, de la mano de Graciano Torre, a quien definió como “arquitecto del consenso”, y que ha permitido que la norma del consenso siga imperando en la actualidad en la FACC, lo que le ha hecho que sea, en palabras suyas, “un actor institucional serio, fiable y necesario”.

En su intervención se refirió a la gran preocupación de un presidente, hijo de mineros y conocedor del dolor de la mina, ante la tragedia vivida en Zarreu, con cinco fallecidos y en la que la investigación efectuada habla de fallos, negligencias y consecuencias de todo tipo… Concluyó su intervención con palabras de uno de las grandes maestros de la Transición, Don Adolfo Suárez, cuando decía que “respeto, diálogo, búsqueda de acuerdos son las herramientas de trabajo sin sustitución posible”.

Intentar resumir en unas letras las palabras que los diferentes homenajeados nos han dicho, es difícil, pues todas ellas hacen honor al título de este artículo: ”Cátedra del municipalismo en vivo”, cuando después de agradecer el galardón recibido hablan de sus familias, de vivencias, recuerdos, de cómo su despacho era la calle y que en el momento más inesperado te llega la propuesta o solución necesaria, de falta de recursos, de lo mucho que les ha enriquecido humanamente el trato con sus vecinos, con sus riquezas y miserias, de cómo la petición más deseada es comunicar, hablar, dar a conocer lo que les preocupa, aunque sepan que uno no tiene la solución. Pero, dicho por muchos, lo más importante es la cercanía, que el Ayuntamiento sea de verdad la Administración más próxima, que acoja, que estén sus puertas abiertas a recoger sugerencias, peticiones, quejas y, cómo no, agradecimientos, que también los hay, que la mayoría no pide imposibles, sino cosas posibles, que no tengamos que esperar a tallarnos, para visitarlo por primera vez, como ocurría en los años 70, que acudamos con frecuencia e incluso que lo divulguemos. Desde hace tiempo se imparten cursos de primeros auxilios, de Educación Vial, que son oportunos, necesarios, pero tanto o más que ellos que se sepa cómo funciona un Ayuntamiento, ya que se evitarían muchos errores, a veces de gran repercusión, que se dan por puro desconocimiento.

En estos tiempos de confusión, confrontación y trinchera, los únicos recintos donde se aspira cierta nobleza, bondad, entrega, voluntariedad es en los Ayuntamientos, en los que el alcalde o concejal de turno hace suyos los problemas del vecino, sea del partido que sea, para tratar de encontrar la solución ¡Cuidémoslos! ¡Pongámoslo en valor! ¡Qué dejen de ser los hermanos pequeños! La política no goza de buena salud y es más parece que hay sectores interesados en hundirla más, en generar desánimo, desencanto, pues de esa manera les es más fácil, con una ciudadanía acrítica y adormecida, hacer lo que les dé la gana. Es obligación nuestra evitarlo si queremos ser personas con dignidad, y es que como dice un cantautor argentino “solo se bebe sal en el chigre del fracaso”. ¡Ciudadanos y vecinos de un mundo libre necesitamos tu implicación, tu compromiso! – palabras parecidas a estas fueron pronunciadas por algún galardonado-, e incluso en el inicio del homenaje , el alcalde de Siero, en su turno de palabra dijo: “Nunca la política fue tan necesaria”. ¡Galardonados y presentes hemos vivido un sueño!. ¡Qué persista! Y ese sueño ha tenido sus víctimas, nuestras familias. ¿Cuántas horas hemos quitado en casa por ejercer nuestra voluntad de servicio público?

Entre las palabras agradecidas que se han pronunciado en este acto quiero resaltar las dichas por el nuevo Presidente de la Agencia Estatal de Meteorología don Hugo Morán Fernández, que dedicó a su esposa a la hora de recibir su galardón como expresidente de la Federación Asturiana de Concejos. ¡Seguro que mucho se lo merece ella!

Somos una Asociación de cierta edad, más de 85 personas, pendientes de consultas, dietas y pastilleros, pero planificamos visitas, diálogos, actividades, tenemos proyectos , y el principal que el día 3 de abril sea declarado “Día Mundial del Municipalismo”.

P.D “¡Qué importante es soñar juntos! Solos se corre el riesgo de tener espejismos, en los que ves lo que no hay; los sueños se construyen juntos” (Papa Francisco “Fratelli Tutti”)