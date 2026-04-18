La ofensiva judicial contra la autopista del Huerna (AP-66) tiene sentido para casi todos los asturianos y la Unión de Consumidores ha denunciado a Aucalsa, concesionaria de la autopista por presunto delito de estafa. Aunque no sea la autopista más cara de España (ahí está la de los túneles de Artxanda en Bilbao que se lleva la palma) es la que tiene el periodo de concesión de peaje más largo del mundo. Se preveía acabase en 2021 y se prorrogó hasta 2050, lo que sumaría 75 años. Así que sobran razones para plantear una modificación de precios y reducción de tiempo de explotación.

Respecto al tema viario, tal vez los asturianos debiéramos plantearnos hacer exigencias sobre la atención general a nuestras infraestructuras. Si se toca el tema autovías es lamentable el estado de la rodadura en gran parte de nuestra A-8 (autovía del Cantábrico) y estamos hartos de ver vehículos de "mantenimiento" que poco más hacen sobre el asfalto que colocar parches que imitan boñigas.

La diferencia de ruido y desgaste de neumáticos entre un firme en mal estado (caso de muchas zonas de la A8) o en buen estado es notable. Sé de un conductor ya avezado que acudió al taller solicitando revisar su vehículo porque el ruido dentro de él le parecía anormal. Cuando informó cuál era el recorrido habitual el técnico le dijo que era el asfalto. Las piedrecitas del aglomerado están afloradas sobre la base bituminosa y el ruido puede asemejar al de circular por las calles de la Pola que están adoquinadas. Es una falta de atención ciudadana no conservar en buen estado infraestructuras necesarias para los ciudadanos y no es suficiente pelear por lo de la AP-66.