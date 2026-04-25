Opinión
Soñar
No me aguanto sin hablar de ello. Ayer una persona me dijo estar muy preocupada por su perro porque últimamente tenía muchas pesadillas. Que despertaba a la noche agitado y fatigado y que algo que le espantaba debía de soñar. No sabía que los perros soñasen. Sé que muchos atribuyen a sus adorables mascotas comportamientos específicamente humanos, que entienden totalmente cuando se les habla, que tienen preferencias por ciertos programas de televisión y no por otros y hasta estudios recientes parecen atribuirles capacidades exclusivas de la medicina, pudiendo diagnosticar ciertos cánceres en sustitución del escáner o PET; pero lo de soñar no lo sabía.
Ahí está la IA que dice que sí, que estudios científicos han evidenciado que tienen sueño similar al humano, con fase REM de movimiento rápido de los ojos y actividad cerebral como la nuestra durante el sueño. También dice con qué sueñan los perros, con correr, jugar o interactuar con los humanos. Recomienda no despertarles mientras sueñan porque pueden reaccionar defensivamente.
Habría que hacer un estudio específico de los perros de la Pola y ver con qué sueñan, aunque hay quien me dijo que sueñan con la externalización de la gestión del agua y que unos están de acuerdo con la opinión de UGT y otros con las de CCOO. No sé, pero si se optase por el referéndum sobre el asunto no estaría de más hacer una consulta a los perrinos. Alguna manera habrá de identificar su voto. Ya podrían votar hasta los 89 censados en 2024.
Suscríbete para seguir leyendo
- Multado con 200 euros un motorista que se detiene ante un semáforo en rojo, se incorpora cuando se pone en verde a la velocidad adecuada: la Guardia Civil extrema la vigilancia en el elemento de seguridad
- Adiós a la Zona Baja en emisiones (ZBE) tras la decisión del Tribunal supremo: avala la anulación
- Una trabajadora, clave para destapar las deplorables condiciones de los más de 300 perros rescatados en un criadero de Serín: el caso llegó al Ministerio del Interior
- Los jubilados nacidos entre 1960 y 1970 podrán solicitar hasta el 100% de su pensión
- Venden un pueblo a orillas del río Navia: dos casas, dos hórreos, una ermita y embarcadero propio por 690.000 euros
- Minuto de silencio en la segunda etapa de la Vuelta a Asturias por el fallecimiento del ciclista Cristian Camilo
- ¡Equí nun cabe más ganao!': Rodrigo Cuevas convierte el arranque de la gira 'La Belleza' en un xiringüelu apoteósico, regado de sidra y lleno de lentejuelas
- Un conductor circula a 115 kilómetros por hora por autovía y la cámara le multa por no llevar el elemento de seguridad obligatorio dentro del coche: la Guardia Civil extrema la vigilancia