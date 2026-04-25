No me aguanto sin hablar de ello. Ayer una persona me dijo estar muy preocupada por su perro porque últimamente tenía muchas pesadillas. Que despertaba a la noche agitado y fatigado y que algo que le espantaba debía de soñar. No sabía que los perros soñasen. Sé que muchos atribuyen a sus adorables mascotas comportamientos específicamente humanos, que entienden totalmente cuando se les habla, que tienen preferencias por ciertos programas de televisión y no por otros y hasta estudios recientes parecen atribuirles capacidades exclusivas de la medicina, pudiendo diagnosticar ciertos cánceres en sustitución del escáner o PET; pero lo de soñar no lo sabía.

Ahí está la IA que dice que sí, que estudios científicos han evidenciado que tienen sueño similar al humano, con fase REM de movimiento rápido de los ojos y actividad cerebral como la nuestra durante el sueño. También dice con qué sueñan los perros, con correr, jugar o interactuar con los humanos. Recomienda no despertarles mientras sueñan porque pueden reaccionar defensivamente.

Habría que hacer un estudio específico de los perros de la Pola y ver con qué sueñan, aunque hay quien me dijo que sueñan con la externalización de la gestión del agua y que unos están de acuerdo con la opinión de UGT y otros con las de CCOO. No sé, pero si se optase por el referéndum sobre el asunto no estaría de más hacer una consulta a los perrinos. Alguna manera habrá de identificar su voto. Ya podrían votar hasta los 89 censados en 2024.