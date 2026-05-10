Tristes. Tristes. Tristes guerras si no son las palabras

Pertenezco a una generación que creyó y cree que la palabra, el diálogo, que la fundada argumentación contribuye a la solución de los problemas. Pero últimamente la palabra ha sido silenciada y desplazada por las armas, por la violencia, por la muerte, y en ocho años (campaña electoral del 2018) hemos pasado de pedir que se suprima el Ministerio de Defensa, como proponía el programa electoral del PSOE, a incrementar las compras en armamento y potenciar las empresas de Defensa (Indra, Santa Bárbara…). Y aún así vamos con retraso y desde la OTAN se nos pide que incrementemos nuestros porcentajes de colaboración. El clima prebélico, la tensión constante y la sensación de que todo puede pasar y cuando menos se espere (véase el apagón del 28 de abril del 2025, el bloqueo del Estrecho de Ormuz), ya que hay muchas formas o maneras de enfrentar y tensionar, de provocar daños y muerte.

Ante una situación así en la que la clase política brilla por su falta de operatividad y desprestigio (en un Pleno en el Congreso de los Diputados al hablar sobre la Dana de Valencia una diputada de izquierda dijo aquello de “los diputados no estamos para achicar agua”), en la que los locos guían a los ciegos, en una sociedad en la que como dice Pablo Neruda “Nunca estuvimos tan amenazados la tierra y la familia, el cristal y la miel, la golondrina y el recién nacido", no tiene que sorprender que cada cual busque su tabla de salvación, su receta y quien les escribe la encuentra en los libros y periódicos que lee, que le permiten, de vez en cuando, escribir y difundir aquellos hechos o noticias que puedan ser de interés para la mayoría, pero eso sí, intentando no generar más nerviosismo que el que el propia día transmite.

En la catequesis de niños se nos decía que en el Principio era la Palabra, de adolescentes que la poesía era un arma de combate para transformar el mundo, y por mayo del 68 que más vale morir que vivir de rodillas. Y todo ello unido ha permitido a los jóvenes y adultos de la época lograr avances inimaginables como que las lavadoras eléctricas lavaran la ropa, que las mujeres accedieran al mundo laboral, que ahora quizás haya más médicas que médicos, profesoras que profesores… Pero todo esto trajo como consecuencia que España sea el país del mundo , después de Japón, en el que las mujeres son menos fecundas; antes las clases pasaban de cuarenta alumnos, hoy casi no llegan a veinticinco. No hemos tenido aún presidenta de Gobierno ni alcaldesa en Siero.

Hoy, año 2026, treinta y siete años después de la Caída del Muro de Berlín, nuevamente se recrudece la lucha entre lo público y lo privado, como si pudiera existir lo público sin lo privado y cuando vemos la inoperancia de algunos servicios que se deben ofrecer a los contribuyentes. En esta España de las desigualdades, nacionalistas y no nacionalistas, quizás sea llegado el momento de primar el buen hacer, la eficacia y la calidad en el servicio más que la mera estadística y hágalo quien lo haga, sea del sector público o privado. La reforma de la Administración pica a la puerta y no se puede obviar, pues va en peligro de todos. Se necesitan acuerdos de Estado. Recordemos el desmoronamiento de la Unión Soviética y las consecuencias que trajo consigo. En este apartado quiero recalcar la importancia del buen empresario y valor económico y social de la empresa que dirige -sin empresas no hay futuro por mucho empleo público que creemos- así como la del buen obrero que permite que la empresa subsista y progrese. No todos hacen honor al nombre de empresarios ni al de obrero. Recientemente el Ayuntamiento de Siero ha propuesto, con gran acierto, entregar la Medalla de Oro del Ayuntamiento de Siero al empresario don José Manuel García, fundador de Grúas el Roxu, a quien conocí trabajando de joven en el Taller Anfer de Lugones. Ni que decir tiene que José Manuel es el claro ejemplo del empresario que se hace a sí mismo, de esos que se arremangan la camisa. Un buen referente. ¡Enhorabuena!

Por último, en esta época ecléctica, insulsa e inodora, y en este mes de las calas o mes de mayo, próxima ya la Virgen de Fátima, en la que tres niños Lucia, Francisco y Jacinta, un 13 de mayo de 1917 afirmaron haber hablado con la Virgen y pedían salvar el mundo con la oración- pocos meses antes de Revolución Rusa de Octubre - , vais a permitirme que os apunte algunas palabras nuevas que he encontrado en mi camino. Así, “vigorexia” ( obsesión enfermiza por ganar masa muscular), “ortorexia” (obsesión patológica por consumir alimentos saludables o ecológicos), “hesiquía (estado de quietud, paz interior y silencio profundo), o “hantavirus”(desgraciadamente conocida por todos y deseo que el dispositivo sanitario de Tenerife salga perfecto). Pero últimamente, en este mundo caótico y de moral hemipléjico, la palabra más usada es “prioridad”. ¿Cuál es la tuya? "Mi prioridad sigue siendo la Palabra y la verdad“ .La política adulta exige decir la verdad a los ciudadanos” (Andrés Trapiello)

P. D. ¿Qué necesita el hombre para vivir?

Memoria, vivencias y esperanza.

Cantor opinando siempre tiene vigencia. Pero lo que ayuda a

cambiar la sociedad es la conducta.

(Atahualpa Yupanqui)