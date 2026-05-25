El futuro depende de nosotros

Por muchas milongas que nos vendan, que cada día son más, gran parte de nuestro destino y futuro depende de nosotros, de lo que pensemos y hagamos mientras deambulemos por el mundo, pues tenemos una cuota elevada de responsabilidad en el bien y también podemos tenerla en el mal, depende del uso que hagamos de nuestra libertad. Pero creo que la mayoría de los mortales ansía ser feliz, tener cierta estabilidad y seguridad, dentro de lo inestable e insegura que es la vida; estamos abiertos al futuro, a la esperanza y deseosos de dejar a nuestros descendientes una sociedad más humana, más hecha a la medida del hombre, más solidaria, en la que soledad, egoísmo, individualismo sean la excepción, y en la que de una vez nos demos cuenta que uno no vive solo, que necesita de los demás y que un principio básico para andar por la vida es que lo que no te gusta que te hagan a ti, no lo hagas tú a los demás.

Uno tiene que atreverse a pensar por sí mismo y no renunciar a las obligaciones que tiene como ser humano: informarse, pensar, soñar, proyectar y realizar todo aquello que pueda contribuir a hacer un mundo mejor y más humano, y con esa intención un grupo de miembros de la AES@ (Asociación de Exalcaldes/EXcaldesas), concretamente diez, nos personamos en las instalaciones del CTIC Rural en Peón (Villaviciosa), donde nos esperaban los responsables del mismo, don Pablo Coca, director general actual, don Pablo Priesca Balbín, responsable del centro durante los años 2003-2023 y don Roberto Paraja, presidente del CTIC y del Patronato que rige los destinos de esta Fundación que lleva el nombre de un indiano de la zona, don Ramón Álvarez de Arriba. (Recuerdo que el CTIC o Centro de Experimentación e Innovación Tecnológica para el Medio Rural se ubica en la finca el Poreñu, donde también está ubicada la Escuela Rural de Peón ).

Ni que decir tiene que salí de Pola de Siero con cierto escepticismo abierto a la sorpresa. Soy analógico y discípulo de Gutenberg, el periódico y el libro siempre han sido mis compañeros de mano, y a todo esto añado que observo con preocupación como cada día es más difícil asentar población, desciende el número de vecinos, aumentan los matorrales, el bosque amenaza pueblos y valles, los praos se convierten ‘matos’ y el porcentaje de matorral crece peligrosamente (incendios del verano pasado); en los pueblos se quedan solo los mayores mientras se valen por sí mismos, se cierran escuelas, bares y tiendas, y sólo se oyen las voces y gritos de los niños en época de vacaciones. Y hablo de pueblos bien comunicados y con cierta calidad en los servicios, casi residenciales (pienso en Siero). Ante esta situación la pregunta que me hago y que nos hacemos todos es cómo revertir esta situación y qué pueden aportar las Tecnologías en el Medio Rural, en este caso el CTIC, y con esa inquietud me personé en Peón.

El día espléndido, subir el Pedrosu, pasar Mieres y desviarse hasta Nevares y Peón, era un auténtico placer. Las vistas majestuosas, el sol en su esplendor, y en el camino me topé con multitud de peregrinos que hacían el Camino, y de procedencia varia según su lenguaje. A la hora prevista, 11.30 estábamos en el CTIC y sus responsables a la espera. Saludos, fotos, sala de reunión, conversación y pantalla. Todo oídos. Los turnos de palabra entre don Pablo Coca, don Roberto Paraja y don Pablo Priesca Balbín quienes, durante las más de dos horas abundantes de visita, nos dieron a conocer el centro (orígenes, vivencias, logros y objetivos: “Hoy somos un centro de referencia en Europa”) y preguntas de los presentes. Toda la visita ha sido un auténtico privilegio, pues aunar en la misma a personas tan relevantes y dispuesta a hablar, a informar, no es frecuente. Se expresaron vivencias, confidencias, opiniones, sugerencias, se pusieron en valor las posibilidades de Asturias (hay generaciones tecnológicamente muy bien formadas), la necesidad de persistir en las investigaciones del I+D+i (debemos incorporar más en ellas a las empresas privadas), y la involucración de toda la comarca (Vale de Arroes, Peón y Candanal) en las investigaciones que hace el centro, ya que debe aunarse la experiencia e información que tiene el ganadero o agricultor con las soluciones que aporte la ciencia. La ciencia, no puede renunciar a esos necesarios conocimientos; los necesita si quiere ser operativa. Nos necesitamos mutuamente. Fruto de esa colaboración fue la obtención del 'Pueblo ejemplar' 2023 con su proyecto “ Población. Producción, Paisaje y Proyecto de Futuro”.

Intentar resumir en cuatro letras las vivencias de una jornada tan intensa y tan cargada de conocimientos es muy difícil y más para mí, alumno de letras, pero sí quiero dejar un testimonio que me impresionó y que alerta de las posibilidades del mismo, y es que en una de sus exposiciones don Pablo Coca nos presentó una página web que contenía todas los recursos hídricos del Valle de Peón, con sus fuentes, arroyos, pozos, ríos…, ejemplo claro de la colaboración entre vecinos e investigadores. Información muy interesante ahora que el agua es un recurso escaso y muy necesario. Los Centros de Datos y la Inteligencia Artificial consumen grandes cantidades de agua, y no viene mal recordar que la energía mueve el mundo.

Nos pasamos del tiempo previsto y de la generosidad de los anfitriones. ¡Muchas gracias, Roberto, Pablo y Pablo! Ha sido todo un auténtico lujo poder recibir la información que nos habéis aportado y que me ha obligado a escribir estas letras y decir que el mundo rural tiene futuro, depende de todos nosotros.

Hacia las 14.30 horas salimos en dirección Villaviciosa, por la carretera del Gobernador, donde el sol, el azul del cielo y del mar en algún momento, fueron nuestros compañeros de viaje. Allí nos esperaba mesa y mantel en “Casa Milagros”, un clásico del buen hacer y de la gastronomía en Villaviciosa, y nuevamente el ingrediente básico la buena cocina (les fabes o los guisantes con jamón de su variado menú), la buena compañía y la conversación distendida.

De las muchas sorpresas de la semana, mi sorpresa tiene nombre CTIC y destino Peón.

¡Mereció la pena!

P.D: Desconocía que don Ramón Álvarez de Arriba, el líder de las máquinas de coser en Cuba, había nacido el 9 de febrero de 1839 en la parroquia de Santiago de Peón. Ahora cuando lea en la galería de mi casa en Traspando, junto a la máquina de coser Singer de mi difunta suegra , me acordaré de usted. ¡Muchas gracias por todo!