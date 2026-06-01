Comentaba con un empleado municipal recientemente jubilado la buena capacidad de gestión de nuestro acalde y enseguida me contradijo, poniéndome ejemplos para justificar su opinión. Y hasta quiso ilustrarme. Mira es como si tú tuvieses un sueldo tremendo y no le quitases gusto a tu señora, viajes, joyas, regalos... Ella diría que tienes una capacidad de gestión tremenda y lo que tienes solo son perres. Él puede hacer muchas cosas en Siero por la situación económica del concejo. Le repuse que también algo tendría que ver él en esa situación, pero ya vi que no estaba en absoluto de acuerdo a pesar de que sé que ideológicamente no está en otro lado que el regidor. El conflicto con la policía local desarrolla ahora un nuevo capítulo. No dudo que como argumenta la alcaldía la convocatoria se haya hecho con todo el rigor legal y escrúpulo administrativo. Pero tampoco se duda, conocida la habilidad de quien propone, que en la convocatoria se hayan incluido criterios que a priori se sabía excluían a cualquier agente local u otros no deseables. La prueba es que sólo dos se presentaron. Así que SIPLA, el sindicato en litigio, ha hecho la denuncia. Mal empieza la cosa.

Hay dos cosas que tenemos claras los sierenses: Una, que la máxima autoridad de la policía local es el señor alcalde y dos, que si cree que con el nuevo jefe se mejorará el servicio va a ser que no. Quienes hacen efectivo el servicio son los agentes, y como no tengan un liderazgo claro, reconocido y competente "nanay del Paragua"; y eso no se consigue por la titulación académica, si no por otra cosa. Claramente que el liderazgo de su autoridad máxima no está reconocido y a ver si de ser el comandante de la UME quien ocupe el puesto de jefatura además del A1 tiene lo necesario. No arriendo ganancias.