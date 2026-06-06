Fildelidad

Estuve mirando mi contrato con la compañía de telefonía que me presta el servicio. Caduca el próximo mes. Me informé por personas de mi entorno de cuál era el precio de su factura por el servicio que reciben y concluí que el precio que yo pagaba era elevado. Como no soy amigo de muchos cambios y llevo más de diez años con la misma compañía, decidí llamar a atención al cliente. La grabación obligada, me avisa de que la conversación puede ser grabada, a lo que digo que me alegro y me pasan con una comercial. Expongo el motivo de mi llamada e insisto en una virtud muy en desuso, la fidelidad. Digo que no entiendo que haya promociones más asequibles de la misma entidad y me informan que es para nuevos clientes e insisto en lo de la fidelidad y que eso es como el que a su esposa de años la trataba como una piltrafa y a la novia que se echó no sabe qué hacer para halagarla y hasta traté lo que consideraba moralina.

Amenacé entonces diciendo que si no había una reducción en mi factura en julio dejaría esa compañía. La pobre comercial buscó y tras un buen rato me dice que puede conseguirme un precio que significaba una reducción de aproximadamente el 13%. Continúa diciéndome que además se me envía un dispositivo, teléfono, freidora de aire... Insisto en que solo quiero lo que tengo y reducción en el precio. Pregunto si el dispositivo es gratuito o me supone algo en la factura y contesta que solo 1,50€ al mes. Entonces chorreo, vuelvo a insistir que solo quiero lo que tengo y digo que si hablaba con la empresa de telefonía o con Mediamarkt, y como estaba molesto mi tono no fue el más suave. La pobre chica, que está allí para lo que está, no sabía qué decir y concluyo diciéndome que tomaba nota de mi solicitud y colgó. Igual en julio cambio, pero seguro que para seguir igual.