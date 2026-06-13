Seguro que Pedro Sánchez no lo va a entender, porque vista su petulancia fijo que «nun tien güela» e igual no la tuvo nunca. No es el caso de Barbón que siembre habló de güelita con enorme cariño. Y aunque la Real Academia Española de la Lengua no haya aún aceptado el término, la «abuelidad» se refiere al rol, psicológico y social de ser abuelo o abuela y su uso está creciendo. Pero a lo que voy es a la necesidad de que esa condición sea reconocida institucionalmente y, al igual que hay un incremento de la pensión en función del número de hijos por el aporte demográfico, parece lógico que se haga algo parecido con los abuelos.

La importancia de estos ascendientes en el cuidado, atención, educación, alimentación y más, está en aumento y hay familias que sin la presencia del «abuelismo» no podrían atender a sus hijos.

Como en el caso de los abuelos el número se ha multiplicado por dos, los maternos y los paternos, ese incremento de la pensión, caso de padres, debiera repartirse entre los cuatro. En España hablamos de unos ocho millones de abuelos, lo que vendría a suponer mensualmente unos quinientos millones de euros para el conjunto nacional. Na, migajas.

Si algún partido político incluyese esta medida en su programa electoral, seguro que iba a tener un rendimiento inesperado en votos. Entiendo ahora lo de los sondeos del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Seguro que sabe José FélixTezanos que el PSOE va a proponer el incremento por abuelidad y así tiene explicación la victoria electoral que le atribuye. Así que... ¡Ojo! Y no es broma.