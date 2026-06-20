Opinión
Éxitos
El éxito de la visita papal a nuestro país es incontestable. La cuestión es por qué en una época de hundimiento de los liderazgos se produce este enorme poder de convocatoria. Hay cosas que se asocian a la personalidad del pontíficado por las que está clamando la sociedad: la justicia social, la igualdad entre los humanos, la respuesta de amor frente a los odios... Y ello no es solo porque sea proyecto divino, también porque forma parte de un arraigado sentimiento humano generalizado, con independencia de culturas y credos.
Aunque el positivismo afirme que el conocimiento maduro de la humanidad sea el basado en el conocimiento empírico, está claro que para este caso, el teológico es el único que explica la acogida al Papa. Lo que parece evidente es que la humanidad necesita aspiraciones ilusionantes porque quienes pusieron sus esperanzas en la política como procedimiento para la mejora de la sociedad tienen hartazgo. Fracaso de corrientes ideológicas de equiparación, como el comunismo, bisoñez y condición efímera de movimientos como el 15-M, decepción absoluta sobre los líderes políticos tanto nacionales como internacionales.
Da la impresión de que sólo las ideas y comportamientos de León XIV pueden ser refugio de nuestras frustraciones, y no es por la novedad porque van dos mil años de transmisión del mismo mensaje. Así que la visita del Papa y la esperanza de que nuestra selección de fútbol tenga éxito se han convertido en los únicos asuntos dignos de la atención de la ciudadanía. La visita papal sobresaliente. A ver "La Roja"
- Paula Bermúdez, mujer electricista de 34 años: 'Hago armarios eléctricos en una empresa asturiana y manejo radiales, taladros y máquinas elevadoras
- Un multitudinario vermú, con música y la tradición de las gambas, cierra los festejos de San Antonio en Pola de Siero
- La emotiva despedida en un cole de Pola de Siero, con un pasillo de 400 alumnos, a Feli Fuego, profesora de Religión durante 41 años: 'Os llevaré siempre en el corazón
- Cuenta atrás para el inicio de las obras de la ciudad deportiva del Real Oviedo: 430.000 euros en tasas, permisos a punto y proyectos de infraestructuras avanzados
- Los vecinos de Valdesoto destinan el dinero del premio del “Pueblo ejemplar” a la investigación de la enfermedad rara del síndrome de Sanfilippo
- La sextaferia de La Fresneda que lucha contra el plumero de la pampa cumple 100 jornadas de trabajo: "Era terrible que nos rodeara por todas partes"
- Costco sigue adelante en Siero: el Tribunal Superior de Justicia de Asturias deniega la suspensión que reclamaba la Unión de Comerciantes
- El alcalde de Siero confía en que haya financiación para el proyecto de la planta de Cogersa en Granda: 'Nadie nos ha transmitido lo contrario