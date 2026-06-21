Tapia de Casariego: acogida, mar y maíz

Al iniciar estas líneas tengo que confesaros que este 16 de junio quedará grabado como uno de esos en los que la sorpresa, asombro, belleza, historia, vivencias y experiencias, valoraciones e incluso reivindicaciones tuvieron su trono y especialmente la acogida y el trato dispensado por el Ayuntamiento de Tapia, en la persona de su actual alcalde don Pedro Fernández García, arropado por otros exalcaldes de gran peso en la zona como el emérito don Gervasio Acevedo y don Manuel Jesús González Díaz, “Cuco”. Estas letras sé que se van a quedar cortas para agradecer lo mucho recibido y vivido en esta jornada única, en la que el tono humano, fraterno y la agradable temperatura del día crearon una atmósfera cálida, cordial, fantástica e incluso mítica, seguro que las ‘meigas’ también pusieron su parte,- no está muy lejos la Mondoñedo de Álvarez Cunqueiro- y de ello voy a tratar de dejar constancia, aunque sé que no es fácil resaltar y sintetizar tantas emociones, conocimientos y vivencias, pero aún así mi gratitud testimoniada en estas palabras me obligan a ello.

La AEX@ o Asociación de Exalcaldes/Exalcaldesas, integrada por casi unos 90 socios, de edad madura, dominan los que tenemos más de 70 años. En una de sus actividades anuales, como suelen ser sus “Diálogos”, escogió como tema “Diálogos sobre el mar en Asturias”, y como sede o lugar del mismo el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Tapia de Casariego. El día, un martes 16 de junio, a las 17.00, hora muy taurina. Ni que decir que todo fueron facilidades para llevar a cabo el debate exposición. Los ponentes fueron: don José Enrique Plaza Martínez, Director General de Pesca Marítima del Principado, don Adolfo García Méndez, Presidente de la Federación de Cofradías del Principado de Asturias, don Carlos Díaz Riesgo, Director General de la conservera “El Viejo Pescador”, don Manuel Jesús González Díaz, “Cuco”, Presidente del Club de pesca deportiva “El Candil” y como moderador, don Jesús Muñiz Castro, exalcalde de Santo Adriano y experto conocedor de la villa tapiega, en la que pasa largas temporadas.

El plan previsto era: 12.00 Recepción en el Ayuntamiento. 12.30a Visita Guiada de Tapia. 14.30. Comida de Confraternización. 17.00 h. “Diálogo sobre el mar y los municipios costeros asturianos”, plan que a última hora sufre una pequeña modificación y es que, gracias a las gestiones de don Gervasio Acevedo Fernández, se puede visitar el Palacio de Cancio, cercano a la villa y ello nada más terminar la recepción en el Ayuntamiento. Cambio que fue todo un acierto como explicaré después. Con este plan en la cabeza, hacia las 10.15 salimos de Pola de Siero y entre los privilegios, a quien no le gusta conducir, es que en esta ocasión tenía conductora, mi esposa Beli, que lo hace mucho mejor que yo. Me veía como Camilo José Cela en su viaje con conductora a la Alcarria, aunque sin el Rolls-Royce. A poco de salir de la zona de Cudillero, dos enormes camiones especiales, que portaban dos enormes torres eólicas, de la empresa Transportes Laso y con el epígrafe Vestas ralentizaban la marcha. Teníamos señalizada la zona de aparcamiento junto al Polideportivo de Tapia, parada en el Café Moderno y hacia las 12 nos encontrábamos a la entrada del Ayuntamiento. La energía mueve el mundo y a nosotros la curiosidad y el ansia de saber, de estar operativos, a pesar del pastillero que llevamos, y hoy nuestro proyecto es Tapia y el mar, y se cumplió con creces.

Saludos en la armónica Plaza de la Constitución, donde se izan y blanden las banderas del Ayuntamiento y del Instituto, edificios construidos entre 1860 y 1864, y cerca de éstos la Iglesia parroquial de San Esteban con su sólida torre culminada con la imagen del Sagrado Corazón de Jesús, cuya festividad hemos celebrado el pasado 12 de junio – recordemos que este mes está consagrado al Sagrado Corazón de Jesús- templo neogótico del año 1898, que encaja muy bien con todo el conjunto. A las 12, en un agradable, iluminado y bien utilizado Salón de Plenos, presidido por la foto de unos, entonces, jóvenes Reyes de España, nos recibe un cercano y satisfecho joven Alcalde, que en el día de su cumpleaños, nos traslada alguna vivencia y su deseo que nuestra estancia en el Concejo sea feliz y que el ” Diálogos sobre el mar” un éxito. Después de los intercambios de presentes con el Presidente de la AEX@don Francisco González, nuestro Kiko- titán de nuestra Asociación- , y la simpática anécdota del Alcalde , de desear no tardando ser integrante de la Asociación , concluye la recepción en el Salón de Plenos. Acto seguido: Visita al palacio de los Cancio.

No muy lejos de la localidad, junto a la Ermita de la Encontrela nos espera Don Javier Cancio Donlebún, que después de los oportunos saludos y presentaciones, nos conduce hacia la zona izquierda, bajamos por una pequeña pendiente donde manda más la sombra que la luz y después de pasar un pequeño puente empedrado nos lleva a un inmenso claro donde refulge, manda y preside un enorme árbol, con poca vegetación, un eucalipto, conocido como el “eucaliptón de los Cancio”, sito en la finca Riobarbas, que a sus pies tiene una enorme piedra que indica tal árbol fue plantado en 1870, por Don Octavio Cancio y Cuervo, cuando tenía 11 años . Hoy este eucalipto está en competencia con otro existente en Vivero, de más altura, pero menor amplitud. Toda la finca , con su ermita, es un auténtico plató cinematográfico y recientemente , en el año 2018-19, filmó algunos planos el director gallego Oliver Laxe para su película “Lo que arde”, filmaciones de poco duración para las enormes posibilidades que tiene la finca y en sus explicaciones Don Javier recuerda una fecha que puso en peligro lo existente, la quema de 1983, que afortunadamente hoy es casi imperceptible .Después de la foto de rigor junto al eucalipto don Javier Cancio , ingeniero industrial , nos aportó explicaciones muy oportunas que revelan su documentación y su amor a sus ancestros. Si a la entrada de Tapia nos sorprendió la abundancia de tierras de maíz forrajero o como se suele llamar “maizón”, la visita al palacio de los Cancio nos dio la respuesta, ya que el primer maíz que vino a Europa desde América, vía Tapia, fue posible gracias a don Gonzalo Méndez de Cancio, capitán general de la Florida, precursor del cultivo del maíz en Europa, año siglo XVI. Don Javier documenta que la primera cosecha de maíz en estas tierras es del año 1606. Después de visitar la Ermita y escuchar las oportunas explicaciones sobre su ampliación y labores de culto, se habló de las imágenes que lo integraban, algunas en restauración y otras puestas a buen recaudo, como la imagen de Santa Bárbara del siglo XVI, como patrona del Arma de Artillería, la imagen de la Virgen de la Encontrela o también la figura de San Damián. Según dicen las crónicas Riobarbas es un lugar donde detenerse, respirar y conectar con la naturaleza, y además, según los expertos, la belleza del lugar cambia con la luz y las estaciones…Nosotros la visitamos a finales de la primavera y a las 13 horas de la mañana. Posteriormente don Javier nos llevó al Palacio, más ancho que alto, y su amplia extensión, cercado con muros de piedra y la pizarra de sus tejados, con una finca en perfecto estado, bajo la tutela del robot, y un interior, donde cada mueble tiene su precisa ubicación, sus fotografías…Ni que decir tiene que a un amante del libro como quien escribe, me sorprendió gratamente su biblioteca y la importancia que tiene la luz en sus interiores y ,como es de prever, el escudo de los Cancio en uno de sus laterales, - había más escudos en otros tiempos- y todo adaptado o previsto según las estaciones del año, y un elemento importante sus camelias que refrescan el verano. Tranquilidad, silencio, luz, selecto confort. Concluye la visita con la foto de la expedición en las cómodas escalinatas del Palacio. Muchas gracias, Don Javier!

El tiempo se nos venía encima, la comida estaba prevista para las 14.30 y nos quedaba pendiente la Visita Guiada a Tapia, de la mano de Don Jesús Fernández López, buen conocedor la villa y responsable de la “Asociación Amigos de la Historia de Tapia”, que de manera breve nos habla de la importancia del mar, de la pesca en el concejo y del origen del concejo allá por 1863, al desgajarse de Castropol y de El Franco; de la importancia de la pesca de las ballenas desde tiempos medievales y con documentación que pone en duda la supuesta dependencia vasca de la misma, y en sus explicaciones no podía faltar la figura de Don Fernando Fernández Casariego, impulsor del origen de lo que hoy es el Concejo de Tapia. Ni que decir tiene que iba de sorpresa en sorpresa, y que exista una Asociación de Amigos de la Historia es algo que enaltece, pero también sorprende, en estos tiempos tan edánicos, que parece que sólo existe el presente sin pasado. Ya bien decía Oriana Fallachi: “No puedes sobrevivir, si no conoces el pasado”. ¡Muchas gracias, Jesús, por tus detalladas explicaciones y que vuestra Revista de la Historia de Tapia tenga larga Vida!

Llegaba la segunda parte del plan: comida y Diálogo. Había que cumplir el horario y a ello nos dispusimos, pues ya nuestro maestro Don Quijote, a principios del siglo XVII nos decía que “el trabajo y el peso de las armas no se puede llevar sin el gobierno de las tripas, y para ello contamos con la sin par ayuda del restaurante Palermo , que tuvo a bien prepararnos un menú consistente en unos entrantes, un exquisito bonito asado con patatas, un “raxo” delicioso (aclaro que el ‘raxo’ es lomo de cerdo cortado en dados, adobado con ajo, sal y especies, frito a fuego vivo para quede crujiente por fuera y jugoso por dentro) y unos postres que tienen la marca de la casa, en especial su tarta de queso, todo ello regado por un refrescante blanco ribeiro o un tinto rioja del año, cafés, leve sobremesa y fluida conversación, de los temas más diversas, que si el partido de la selección o de si en Cuba faltaba el ron o de Asturias y los indianos…Gobernadas las tripas, gracias a las atenciones recibidas, tocaba volver al Salón de Plenos, en el que los gladiadores de la palabra iban a complacer a todos, y especialmente a aquellos que por motivos dispares, hemos vivido de espaldas al mar. Combate muy bien dirigido gracias a la certera presentación la concejala de Cultura Doña Carolina Álvarez y la oportuna labor de moderación hecha por Don Jesús Muñiz Castro, que ayudó mucho a centrar el debate. Con turnos de unos diez o doce minutos por cada interviniente, y siempre partiendo de unos datos objetivos: a/ El sector primario no tiene paro. La flota pesquera de Tapia consta de seis embarcaciones en la actualidad. b/ La costa asturiana abarca unos 354 kilómetros de longitud c/ Nuestros acantilados y caladeros son de la máxima calidad, ya que las especies que en ellos se nutren aportan una calidad al pescado que no se da en otros lugares, y a ello unas artes de pesca que todavía lo singularizan más, algo que todavía no ha tenido el suficiente reconocimiento europeo. Ante esta tesitura, en la que el sector servicios incrementa su operatividad (turismo, ocio), Jesús hizo su alegato en defensa del sector primario, pues es una economía más persistente, y yo desde estas líneas apuesto por proteger todos aquellos sectores que aporten ingresos a la comunidad, aunque sea sólo el 1% del PIB que aporta la pesca en Asturias. ¡No hay porque perder ningún recurso y ello sin dejar de proteger las principales fuentes de riqueza en la actualidad!

En turno de las intervenciones – de unos 10 o 12 minutos- abundaron las coincidencias y el conocimiento de las dificultades que el sector atraviesa, y más en estos tiempos en que la normativa europea constriñe la libertad de acción de otras administraciones, y añádase a esto la repercusión del cambio climático (temperatura de las aguas) , la escasez de algunos recursos, véase la problemática del pulpo y en especial, el nuestro, y la necesidad de tener que adaptarse a situaciones nuevas, sobrevenidas, imprevistas, y a todo ello nuestra impericia en saber vender un producto, en la que coincidieron todos.

Todos de una manera o de otra, mantienen su esperanza en el sector, unos, como Don Carlos Díaz Riesgo apostando por el sector con su empresa “El viejo pescador” que de sus dos únicos operarios en el inicio, tiene treinta en la actualidad, y algunos de sus productos estrella como el pulpo ya se venden en Macao, China, y ya son utilizados por los grandes gurús de la Cocina, y todo ello después de muchas pruebas, experiencias y apostando casi por lo imposible y logrando que su pulpo en 2025 haya obtenido el calificativo de “Mejor pulpo del mundo 2025” en el certamen Great Taste Awards . Don José Enrique Plaza Martínez, en su breve exposición y documentada explicación, más deseoso de las preguntas que el público planteara, confesó su vinculación con el sector desde la misma infancia, soy de Gijón, su conocimiento del mismo, la necesidad de una buena formación y su total disponibilidad para ser el cauce adecuado que ayude a resolver las dificultades que sector tenga. Don Adolfo García Méndez , que en su calidad de Presidente de las Cofradías del Principado, como pescador y patrón, conocedor del día a día de su trabajo, no pierde la esperanza que la Política pesquera común reconozca la singularidad de nuestra pesca y la ponga en valor, algo que choca a un profano como quien les habla, que cree que a un político no le está permitido desconocer la realidad que le rodea. Por último Cuco, en su calidad de Presidente del Club Cantil de Pesca Deportiva, nos habló de sus objetivos y de las dificultades que atraviesan, que muchas se resumen en una excesiva burocracia y la dificultad de digitalización obligada que limita a muchos de sus socios.

Concluidas las exposiciones llegó el turno de preguntas, que se inicia con la petición de uno de los presentes de reconocer la importante labor desarrollada por el técnico Germán Campal, gerente del Centro de Desarrollo Navia-Porcía, para lograr el etiquetado especial del pulpo, sugerencia asumida de inmediato por el Director General de Pesca, don José Enrique Plaza Martínez. Otras preguntas se refieren a la posibilidad de realizar estudios vinculados al mar en el mundo de la Formación Profesional; de qué porcentajes de jóvenes consumen pescado en su alimentación y si la calidad en la alimentación es un parámetro en sus vidas…Don José Enrique, con datos oficiales demuestra que el consumo de pescado es mayor entre la genta de mediana edad y mayores que entre los jóvenes, a pesar del apego y cuidado al cuerpo que tienen. Por último, uno de los presentes le hizo una pregunta de tipo sentimental a Don Adolfo, y que éste mismo respondió emocionado y no sin cierta dificultad, y era la siguiente: “Los padres de las Cuencas Mineras hicieron todo lo posible o lo imposible para que sus hijos estudiaran, se prepararán y buscaran otro futuro que no fuera la mina. ¿También ocurrió y ocurre esto en el mundo del mar?” La respuesta fue abierta, de un pescador enamorado de su oficio, que reconoce que un hijo al ver las dificultades de tipo burocrático que tiene que solventar su padre como patrono de mar, mes tras mes, quizás no se anime mucho.

Toca llegar a su fin y ayer, 17 de junio, un titular de prensa de “La Nueva España” decía: “El sector pesquero se reivindica en Tapia: ’Tenemos la flota más artesanal de España y un producto de mucho calidad, sólo tenemos que creerlo”. Objetivo cumplido. ¡Muchas gracias a todos los que habéis hecho posible esta visita y Diálogo en Tapia de Casariego!¡Ha sido un auténtico lujo!

No quisiera concluir estas letras sin hacer referencia a unas palabras que ha escrito el Alcalde en el Saludo de la página web del Ayuntamiento de Tapia de Casariego, y del que extraigo el siguiente párrafo:” …La clave del éxito está en trabajar entre todos y en la misma dirección, así conseguiremos todo lo que nos planteamos…buscar los puntos que nos unen, antes que busquemos los que nos separan y ENTRE TODOS …trabajar por el bien común…”

Supongo que el titular del texto ayuda a comprender mejor el contenido.

P.D Perdonad las omisiones que tenga mi escrito en un día de tantas sorpresas y emociones. ¡Un fuerte abrazo!