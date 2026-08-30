¿A quién llamo si quiero hablar con Europa?

El pasado 11 de enero de 2026, un editorial de LA NUEVA ESPAÑA titulado "El ser o no ser de Europa en sus horas más decisivas" se hacía eco de una conferencia pronunciada por el exsecretario de Estado americano Henry Kissinger en el Teatro Campoamor de Oviedo. Fue un 30 de noviembre de 1993, en un Campus Internacional organizado por la Universidad y Ayuntamiento de Oviedo, sobre política internacional en la que con esta pregunta que titula este escrito alertaba de la situación de indefensión y soledad que amenazaba a Europa y que ha ido a más en estos tiempos inciertos, opacos, inseguros que vive la UE, integrada por 27 países, con casi 450 millones de personas (el 5’5% de la población mundial), con 43 millones de residentes extranjeros, guerra en Ucrania desde el 24 de febrero de 2022, auge de la llamada ‘guerra híbrida’, drones en los cielos europeos y la incertidumbre la norma básica del día a día. Y todo ello cuando se cumplen cuarenta años de la pertenencia de España a la Unión Europea, en otros tiempos conocida como CEE (Comunidad Económica Europea), después que Don Adolfo Suárez lo solicitase un 26 de julio de 1977 y que Don Felipe González Márquez, acompañado por el ministro de Exteriores , el avilesino Don Fernando Morán López, rubricase su adhesión a la misma un 12 de junio de 1985, y todo ello después de veinticinco años de negociaciones.

La Aex@(Asociación de exalcaldes y alcaldesas), en su Junta Ejecutiva del pasado 7 de julio, al hablar de uno de los posibles temas de interés para sus “Diálogos o Mesas redonda”, se habló de posibilidad que uno fuera el de “Europa y el municipalismo”. Y para ahondar en el tema, en un futuro, se vio la conveniencia de que miembros de esta Ejecutiva, de modo libre, cuantos más mejor, participasen en el celebración del “Día de Europa” en la 69 Feria Internacional de Asturias, a celebrar en Gijón, el día 6 de agosto del 2026, a las 11.30 horas. Entre las múltiples actividades previstas para ese día, la más interesante y divulgativa fue la mesa redonda o diálogo celebrado en el salón de actos del Pabellón del Gobierno del Principado, bajo el lema “Europa transforma Asturias”, con posterior turno de preguntas.

De una duración aproximada de cuarenta y cinco minutos y de breves intervenciones, dio la palabra a personas muy expertas en la política europea y sus avatares, en el mundo de la empresa, en la comunicación y en el acontecer diario, y de ello han dejado pruebas sobradas. Me refiero, en primer lugar a los dos eurodiputados asturianos como Don Jonás Fernández Álvarez, del PSOE, y a doña Susana Solís Pérez, del PP y junto a ellos Don Pedro Cervilla Martínez, funcionario con dilatada experiencia europea, con importantes responsabilidades en su día y una voz muy autorizada; Don José Alba Alonso, profesor titular de Economía Aplicada; Don Javier Palmero Zurdo, Jefe de la Unidad Adjunta en DG Grow de la Comisión Europea, y del mundo de la empresa, Don Juan Fombella Villaverde, Consejero Delegado de Cerámicas del Nalón. Clausuró el acto el Consejero de Hacienda, Don Guillermo Peláez.

El lema de la mesa redonda “Europa transforma Asturias”, lo dice todo. Se trataba de poner en valor lo hecho y de persistir en ese camino, ahora que vienen tiempos difíciles, de inseguridad jurídica, de aranceles caprichosos y otras tentativas para resquebrajar la necesaria unión de la UE. En esta amena tertulia de una calculada duración y turnos breves de exposición, cinco minutos por ponente, se habló de Europa, confluyeron vivencias, anécdotas, comparaciones, rigor y cómo no, valoraciones… No había programa Erasmus, los estudiantes no viajaban, aún perduraba el síndrome de que España acababa en los Pirineos, pero, poco a poco, se asumió el reto, aumentaron las exportaciones (materiales para barbacoas), intercambios entre universidades, llegaron los fondos estructurales y de cohesión que permitieron acometer importantes obras de infraestructuras-permítaseme recordar la remodelación de la zona este de Pola de Siero, desde casi la Plaza Don Pelayo hasta la Plaza de Europa que da entrada a la localidad según se viene de Lieres o el nuevo Berlín como lo llamó algún relevante periodista-.

Es opinión de los ponentes que Europa, la UE, contribuyó a la mejora y modernización de España, de Asturias, pero esto no quiere decir que no haya problemas que resolver, como el exceso de normativa, la modernización, digitalización, las inversiones en I+D+i, la necesaria tecnificación del tejido productivo, la aplicación de la IA -tenemos competidores muy potentes como EEUU, China…-, y entre los problemas el tema de la emigración, que pone en peligro la necesaria unidad de la UE…

Viene bien recordar de donde veníamos, de una España en la que, como decía el profesor Alba, en los años 60, el número de carruajes y carros del país superaba al de coches. No perdamos de vista que una de las riquezas de aquella España eran las divisas de nuestros emigrantes - 1962 fue el año que más gente emigró a Europa-, hoy somos receptores de emigrantes.

Algunos de los ponentes para fundamentar más sus opiniones acudieron al conocido informe Draghi. En esta amena tertulia no faltó rigor, solvencia y honestidad al reconocer que una de las personas que más contribuyó a que España fuera un país miembro de la Unión Europea fue el exministro de Comercio Don Alberto Ullastres Calvo, y posteriormente Embajador de España ante las Comunidades Europeas durante los años 1965 a 1976, y cuyo Acuerdo Preferencial entre el Estado español y la CEE en 1970, fue un documento esencial para nuestro ingreso, pues como bien decía el exministro y prestigioso economista Don Enrique Fuentes Quintana y transcribo: “Gracias al Acuerdo Preferencial, España entró en Europa, mientras que después del Acta de Adhesión de España a las Comunidades Europeas de 1985, Europa entró en España”. Concluye el acto con un breve turno de preguntas y posterior izado de Bandera frente al Palacio de Congresos.

Ha sido muy oportuno y de mucha utilidad que los responsables de la Feria de Muestras hayan dedicado un tiempo a hablar y divulgar Europa y la importancia que ha tenido y tiene en nuestro desarrollo y de ello debemos ser conscientes todos, aunque creo que no vendría mal una campaña divulgativa que nos la acercase más, que la viéramos cercana, próxima, nuestra. ¡Nos jugamos el futuro!.

Después del lógico intercambio de saludos, presentaciones y preguntas, nos esperaba el aperitivo, el refuerzo metabólico, pues como bien decía Cervantes nada se puede hacer sin el gobierno de las tripas, y lo tuvimos fácil, vino, vermú Pico Fino, alguna tapita y la exquisita carne del Cuco, y como ingredientes básicos la conversación, las vivencias , objetivos y deseos, entre ellos que el algún día el municipalismo celebre su día mundial

Llegamos a la feria con lloviznas y paraguas, al concluir la sobremesa, el paraguas estorbaba y el sol lucía. ¡Hoy, al fin, hemos hablado con Europa! ¡Muchas gracias a todos los que lo han hecho posible!

P.D Las últimas elecciones al Parlamento Europeo se celebraron el 9 de junio de 2024. El Parlamento lo forman 720 eurodiputados y a España le corresponden 61, y Asturias una de las regiones más europeas.