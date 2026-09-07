Me sobran asuntos acontecidos en el periodo de descanso sobre los que tratar. Ningún año tuve una cosecha de patatas tan nefasta como éste. Muy pocas, pero ruinas. Las vainas prácticamente no se dieron, a pesar de haberlas sembrado alternativamente cinco veces. Los tomates aceptable, pero los pimientos mal. Intentando indagar las causas , desde terreno muy seco en parte baja, hasta calorones, he buscado explicaciones que son de difícil hallazgo.

Ya decían los antiguos que el campesino es siempre nuevo, pero estos asuntos hortícolas son nimiedades cuando se piensa en la invasión al estilo marroquí de Ceuta. Los pobres inmigrantes, explotados por otros con intereses de ocupación, pagan unas consecuencias inhumanas y los pobres ceutíes ven desbordada su subsistencia sin razón alguna. Los ciudadanos no entendemos eso de que el medio de llegada, aunque sea a nado, mitigue la ilegalidad del acceso e impida la devolución inmediata a su país de origen. Que los menores no puedan ser devueltos sin procedimientos protocolarios previos extensos tampoco lo entienden los ciudadanos, porque si se nos marchasen nuestros menores a otro país, lo que pediríamos sería que se nos devolviesen sin demora.

Lo que la gente de sentido común clama de quienes nos dirigen es que se desarrolle con carácter urgente una legislación que permita una devolución con inmediatez de quien acceda ilegalmente a nuestro país, sea a nado o andando; que haya una actuación con respecto a Marruecos acorde con su acción de asalto, porque esto bajo la máscara de un movimiento migratorio no deja de ser una violación territorial.

En el asunto de la amnistía catalana, rápido legislaron y sin esperas. Las soluciones a la crisis ceutí los gobernantes las ven en términos de cientos de millones de euros. Les perres que les metan pol ... ¡Dichoses perres!. ¡"Como pa quejamos por la mala cosecha de vaines"! n