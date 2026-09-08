El arcón y la carta

Hace unos días estuve leyendo algo de la vida de Emily Dickinson, aquella gran poeta estadounidense del siglo XIX. Os cuento por qué me llamó la atención y lo que me ha traído a contárosla aquí.

Emily tuvo una vida muy particular. Era muy reacia al trato con la gente, quizá consecuencia de una enfermedad, y, con los años, fue reduciendo cada vez más su relación con el mundo exterior hasta acabar prácticamente recluida en una habitación de su casa. Allí escribió centenares de poemas que casi nadie conocía.

Hasta que un día, un buen día, decidió mandar unos cuantos a un editor. Pero no para preguntar si eran buenos. Ni siquiera si podían publicarse. Le preguntó algo mucho más extraño: si aquellos poemas tenían vida. Quizá la que ella sentía que le faltaba.

Aquello sorprendió al editor, que quiso conocer a la mujer que le envió esa carta y esos poemas y que le hacía una pregunta tan poco habitual. Acabó visitándola. Y mientras tanto, Emily siguió escribiendo y guardando sus poemas.

Cuando murió, gran parte de aquella inmensa obra permanecía escondida. Manuscritos y poemas que habían pasado años guardados en un arcón de su habitación, como si su autora hubiera estado acumulando allí una vida que no se atrevía a mostrar.

Pero aquella obra acabó saliendo de la habitación. Salió del arcón. Y empezó a vivir fuera de Emily Dickinson. Con el tiempo, aquellos poemas acabarían convirtiéndola en una de las voces fundamentales de la poesía universal. Y todo había comenzado con una carta. Una simple carta preguntando a alguien si lo que había escrito tenía vida.

La historia me llamó la atención porque creo que tiene mucho que ver con todos nosotros. Estoy convencido de que casi todos tenemos alguna carta por enviar. No un poema. Ni un libro. Ni siquiera algo extraordinario. Puede ser una capacidad que tenemos y nunca utilizamos. Algo que sabemos hacer y que podríamos enseñar. Una historia que podemos contar. Una sonrisa que podemos regalar. Una mano que podemos tender. O esa conversación que alguien está necesitando.

Y también estoy convencido de que todos tenemos también un arcón en algún rincón de nuestra vida. Un lugar en el que guardamos cosas que no sacamos, por miedo, por pereza o simplemente porque ya habrá tiempo. Ese tiempo que después nunca llega. Sí, allí, en ese arcón, guardamos ese talento que no desarrollamos. Palabras que no decimos. Historias que nunca contamos. Gestos que nunca hacemos. Y tantas otras cosas que, como los poemas de Dickinson, es posible que también estén llenas de vida.

Por eso vivir quizá no consista tanto en llenar nuestro arcón como en atrevernos a abrirlo. En mandar nuestra carta. Y hacerlo a tiempo.

Porque pasarás por la vida. Y algún día, cuando te toque mirar hacia atrás, la pregunta no será cuánto fuiste capaz de guardar. Sino cuánto de ti fuiste capaz de sacar de tu arcón antes de cerrarlo para siempre.