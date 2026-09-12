Opinión | El Paragües
Segunda cosecha
No soy capaz de olvidarme de la cosecha. Todos sabemos que los frutos secos aparecen ordenadamente por avellanas, nueces y castañas. Las avellanas habitualmente a finales de agostos, aunque este año, como todo, se adelantaron algo. El amigo jabalí, para el que son uno de sus manjares, se encargó de las pocas que había, no permitiendo recoger ninguna del suelo. Ahora les toca a las nueces, y eso es un dolor. Aproximadamente el noventa por ciento están totalmente negras. Cuando apartas la ennegrecida corteza, si bajo ella hay humedad, se descubren pequeños gusanos, de poco más de un centímetro de largo y unos dos milímetros de grueso que viven allí. Parecen ser larvas de una mariposa polilla que lo ha atacado todo. Los técnicos dicen que el ennegrecido es por la polilla de marras, un efecto climático y hasta hongos. No sé si Sanidad Vegetal del Principado ha hecho o está haciendo estudio de este ataque a los nogales, pero seguro que va a ser que no. Hace algo más de veinte años, previendo el abandono de las praderías de la herencia familiar, decidí plantar unos cuarenta nogales, esperando que la madera pudiese ser un buen recurso para los bisnietos dentro de cincuenta años, dado su precio superior a los tres mil euros el metro cúbico. Desde hace unos años recogemos nueces a medias con el jabalí, pero este año ni el gorrino ni nosotros recogemos nada. Adiós casadielles. La manzana, ya saben, toda por el suelo y agusanada. Para hacer un poco de compota hay que recoger un caldero. En fin que la cosecha ...A ver les fabes. Y yo que pensaba que con esta entrada a tropel de inmigrante íbamos a poder disponer de mano de obra para recoger una ubérrima cosecha. ¡Cachis! Otra vez que me equivoqué.
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