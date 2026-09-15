Pisa nos ha suspendido

Pues sí, el llamado Informe Pisa, ese Informe del Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes, nos ha vuelto a suspender. Bueno, en realidad el informe no suspende a nadie. Se limita a poner delante de nosotros un papel lleno de números y a decirnos, con la desagradable costumbre que tienen los números de no admitir opiniones, cómo están nuestros hijos en matemáticas, lectura y ciencias. Y esta vez esos números vienen bastante enfadados.

España obtiene peores resultados que la media de la OCDE en las tres materias. Pero lo verdaderamente preocupante no es que estemos un poco por debajo. Lo preocupante es que llevamos años bajando. Y aquí empieza lo divertido. Porque cada vez que aparece un informe como PISA, nuestro sistema educativo se convierte durante cuarenta y ocho horas en una especie de tertulia nacional en la que todo el mundo sabe perfectamente quién tiene la culpa. Los políticos actuales culpan a los anteriores. Los anteriores a los actuales. Los sindicatos hablan de falta de recursos. Los expertos hablan de metodologías. Los pedagogos hablan de competencias. Los padres hablan de los profesores. Los profesores de los padres. Y mientras tanto, el niño sigue sin saber hacer una división. Pero, eso sí, hemos conseguido algo extraordinario: que sepa explicar por qué se siente incómodo haciendo una división.

Creo que hay una pequeña cuestión que quizá hemos olvidado en medio de tanta modernidad: para pensar hay que saber. Es decir: para comprender un texto hay que saber leer. Para escribir hay que conocer las palabras. Para argumentar hay que tener algo que decir. Y para resolver un problema matemático conviene saber matemáticas.

No parece una afirmación revolucionaria. Pero quizá lo sea. Porque basta con acercarse a determinadas aulas universitarias para comprobar que algunos jóvenes llegan a la universidad con unas faltas de ortografía que deberían sonrojar a un alumno de primaria y con dificultades para hacer una sencilla división sin recurrir a la calculadora. No todos, naturalmente. Pero sí demasiados.

Y entonces uno se pregunta qué demonios estamos haciendo. Y que nadie entienda esto como una acusación contra nuestros jóvenes. Sería injusto. Hay chavales que se levantan cada mañana para estudiar, que trabajan mientras estudian, que preparan unas oposiciones durante años, que entrenan durante horas o que se marchan de casa para buscarse la vida. Jóvenes que saben perfectamente lo que significa esforzarse.

Precisamente por eso resulta tan absurdo que hayamos llegado a pensar que exigirles más es hacerles daño. Porque quizá el problema sea que llevamos demasiado tiempo intentando proteger a nuestros hijos de algo de lo que nadie puede protegerles: el esfuerzo. Y la vida, por desgracia, no funciona así. Cuando algo importa de verdad, hay que esforzarse. Nadie aprueba unas oposiciones porque haya participado mucho en clase. Nadie consigue un trabajo porque su proyecto haya sido muy inclusivo. Nadie opera a un paciente porque tenga buenas competencias emocionales. Nadie pilota un avión porque sepa trabajar en equipo. Hay que saber hacerlo. Y para saber hacerlo hay que haber aprendido. Y para aprender, hay que esforzarse. Punto.

Por eso, informes como este deberían servirnos para algo más que para repartir culpas durante unos días. Porque quizá el fracaso educativo sea también el fracaso de una idea: la de que podemos educar a nuestros hijos rebajando constantemente el nivel de exigencia. Sin decirles, en definitiva, que algunas cosas cuestan. Y aprender cuesta, claro. Siempre ha costado. Lo que no cuesta es no aprender. Eso sale gratis.

Hasta que llega un informe como este de Pisa y nos pasa la factura. Y lo barato, como casi siempre, acaba saliendo caro.