Quejas en colegios de Siero por la diferencia de horario para el final de jornada en junio

Malestar en algunos colegios públicos del municipio de Siero por la diferencia que supondrá, en el mes de junio, poder aplicar o no la jornada reducida hasta fin de curso. Todo dependerá de si se tiene o no servicio de comedor fijo: los que cuenten con él no podrán recortar el horario mientras que los que no disponen de él, sí lo harán. Que unos y otros vayan a finalizar la jornada en momentos distintos ha provocado quejas.

A comienzos de este curso la Consejería de Educación anunció que la tradicional reducción de jornada de los meses de septiembre y junio –salir a las 13.00 horas– no se llevaría a cabo, debido al retraso en el comienzo del periodo lectivo. Pero, a principios de este mes de mayo, emitió un comunicado explicando que sí existía la posibilidad de llevar a cabo la reducción de jornada en junio, a la vez que matizaba que de esta opción quedarían descartados los colegios que contaran con servicio de comedor fijo.

Muchos de los centros de Siero han quedado sin posibilidades de optar a esta medida, ya que cuentan con servicio de comedor hasta el final del curso. Y esta distinción en cuanto a la reducción de horario no ha sentado bien a todos, tal y como manifiesta, por ejemplo, la dirección del colegio público de Carbayín Bajo. “Es una vergüenza que unos profesores puedan salir a la una mientras el resto tiene que continuar con su horario habitual”, explican desde el centro.

En principio, muchos de los colegios de la zona rural podrían llevar a cabo la reducción, pero tienen otro problema: el transporte escolar. Los autobuses son compartidos con centros de Secundaria, en los que los alumnos salen a las 13:20 horas. El CRA de Viella, que no cuenta con comedor, es uno de los afectados por el transporte y ha tomado la determinación de no solicitar la reducción. Por su parte El Cotayo de Carbayín Alto, intenta “buscar una solución para el tema del transporte y poder finalizar la jornada escolar una hora antes”.