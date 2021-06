Ciudadanos llevará a la Junta General del Principado de Asturias la “reivindicación histórica” de reparación de los baños del colegio Celestino Montoto. Según cuentan, la Consejería de Educación, cuya titular es Carmen Suárez, se comprometió a finales del pasado año a realizar esta actuación. Sin embargo, aún no se han visto resultados.

“Las familias ven con desesperación que la obra no comienza”, afirma la portavoz de la agrupación naranja en Siero, Patricia Martín. Lo que demandan es que no sólo se licite la obra, sino que también se ejecute “aprovechando el verano”, puesto que el edificio no permanecerá en uso y se podrá acometer la reforma con total normalidad.

La pregunta llegará a la Junta General, ya que, según Patricia Martín, su diputado Luis Fanjul ya registró la pregunta hace semanas, y ahora solo queda esperar a que la consejera resuelva la cuestión y que se actúe lo antes posible.

La reparación de los aseos del Celestino Montoto es una demanda recurrente dentro del concejo de Siero. De hecho, este asunto se trató en el pasado Pleno municipal, siendo la oposición los que le pidieron al Alcalde que apremiase a la Consejera, a lo que este respondió afirmativamente.

En contratación

La Consejería cuenta ya con los permisos municipales para acometer la reforma, y el pasado mes de mayo anunció una partida presupuestaria en la que se incluían varias reparaciones en el concejo de la Pola, entre los que se encontraba la mejora en la instalación eléctrica de Hermanos Arregui y de la Ería en Lugones. También en mayo, fuentes de la Consejería anunciaron, como avanzó LA NUEVA ESPAÑA, que el proyecto del Celestino Montoto “ya estaba en contratación”, mientras que al resto le faltaba terminar de preparar la documentación.