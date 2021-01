El Ayuntamiento de Siero ha decidido que los empleados municipales teletrabajen desde sus domicilios en todos los casos en los que sea posible y ha pedido a los vecinos que salgan de sus casas lo mínimo imprescindible. Así lo ha anunciado este mediodía el alcalde, Ángel García, que ha detallado toda una serie de medidas dirigidas a evitar la propagación de los contagios en el concejo. No porque esté obligado por el momento, incidió el regidor, ya que los datos que registra el municipio aún no lo requieren, sino como “prevención”. Las restricciones marcadas por el Ayuntamiento tendrán, en principio, una vigencia de 14 días.

“Estos últimos días se ha escrito mucho sobre las nuevas medidas y en el día de hoy hemos podido mantener una reunión con el consejero de Salud, Pablo Fernández. Afortunadamente Siero no entra de momento entre los municipios sometidos al cierre perimetral, pero voluntariamente establecemos unas medidas para evitar que se llegue a esa situación. Implantaremos el teletrabajo entre los empleados municipales, un buen número que puedan hacerlo. Actualmente todos están presencialmente, pero retomaremos el trabajo desde casa en los casos que se puede, dando ejemplo. Pido que evitemos salir de casa si no es necesario, que limítenos los contactos, responsabilidad y cumplimiento de medidas en hostelería y comercios. Hago un llamamiento a la responsabilidad para seguir manteniéndonos en datos no tan negativos como en otras partes de Asturias, gracias a la responsabilidad de los vecinos. Que logremos superar esta tercera ola, que hagamos un último esfuerzo por derrotar al virus. Espero que así sea y evitemos el cierre perimetral que sería un mazazo para ciertos sectores económicos”, explicó el regidor en rueda de prensa.

García adelantó asimismo que, a partir de mañana, martes, el Ayuntamiento cierra todas las instalaciones deportivas y que solo se mantendrá la actividad “en aquellos sitios en los que se desarrolle alguna competición en activo, donde estará prohibida la entrada de público”. Se suspenden también todas las actividades culturales, a excepción del préstamo de libros. Y al mercado nacional de ganados, en la Pola, solo podrán acceder vendedores y compradores municipales para poder mantener el desarrollo de las transacciones.

“No nos vemos obligados a esto, pero tomamos estas medidas por responsabilidad para tratar de evitar cierres. También hoy hemos mantenido una reunión con el comisario de Policía y el concejal del área para insistir en lo importante que es su labor de control, no con un afán recaudatorio, sino de concienciar a los vecinos con que cumplan con las medidas”, añadió el Alcalde.

La actividad será normal a nivel municipal, funcionarán los servicios como hasta ahora, siempre manteniendo las normas y medidas de prevención y seguridad sanitaria, explicó el regidor. “Una vez más se aplican medidas restrictivas, como al inicio de la pandemia y en la segunda ola. Son decisiones que no van contra nadie, ni contra el deporte ni contra la cultura. El único enemigo de este Alcalde es la crisis sanitaria. Buscamos también que la actividad económica sea la mayor posible”, concluyó el regidor.