Once trucos de magia que puedes hacer delante de tus amigos para dejarlos con la boca abierta

Seguramente muchas veces te has preguntado qué puedes hacer para que tus invitados en casa pasen un rato agradable. Para hacer diferente la cena que tú organizas. Puede que incluso hayas querido darle un toque de originalidad a esa reunión con amigos que hacía tiempo que no os veáis. Pues bien: tenemos una solución. ¿Quieres probar los trucos de cartas? A todo el mundo le llama la atención ver cómo haces desaparecer una carta o cómo el tres de corazones aparece de pronto en tu teléfono móvil. (Si ves que estos trucos no te convencen y necesitas algo para sorprender también puedes consultar estos experimentos caseros que te propusimos hace días y con los que vas a sorprender sobre todo a los más pequeños de la casa y vas a poder, por ejemplo, hacer tú mismo una de esas famosas lámparas de lava).

¿No crees que sea posible? Pues espera y antes de juzgar apunta estos trucos que te explican magos profesionales. Eso sí, no distribuyas mucho esta información no vaya a ser que los demás empiecen a copiarte.

¡Ah! Y un último aviso antes de ponernos manos a la obra: lo más importante a la hora de afrontar estos trucos de magia es la práctica. Así que ya sabes: te miras los vídeos, te haces con una baraja y empiezas a practicar.



Los cinco primeros: la carta que aparece y la que aparece en la pantalla del móvil

Normalmente los trucos de magia no son más que tretas psicológicas. Los magos engañan a nuestra mente y hacen que se enfrente a cosas a las que no está acostumbrada. Es por eso que es fundamental tratar de distraer a nuestros espectadores durante los trucos.

En este primer vídeo en apenas unos segundos el mago Miquel Román te muestra los cinco primeros trucos que te traemos hoy: cómo hacer aparecer una carta en medio de una baraja, cómo hacer un abanico, cómo hacer que destaquen cuatro ases, cómo hacer aparecer la carta que pensó un amigo y, lo que es más impresionante, cómo hacer que aparezca en el móvil una carta que ha desaparecido.

El más fácil del mundo

Se autodenomina el truco de magia "más fácil del mundo". Y puede que lo sea a la luz de este vídeo de poco más de cinco minutos y en el que puedes ver cómo hacer un truco con cuatro ases. Quizá sea un buen truco para empezar y practicar si partes de cero en este tipo de habilidades.

Tres sin ni siquiera usar las manos

Hay trucos de magia con cartas que puedes hacer sin ni tan siquiera usar las manos. En el siguiente vídeo te proponen tres. El primero de ellos es el más impresionante: consiste en que alguien descoloque las cartas y que tú, presionando con una varita, las ordenes como estaban al principio. Los dejarás con la boca abierta.

Cómo adivinar la carta

Es el truco más viejo y también el que más sorprende: coges una carta y el mago la adivina. ¿Cómo? En este vídeo te lo explican fácil y paso a paso en cinco minutos. ¡Verás que sopresa!

El último: con objetos cotidianos

Quizá no tienes cartas en casa, es probable que te falte herramienta por lo que te proponemos en este último vídeo varios pequeños trucos que puedes hacer, por ejemplo, con pilas que tengas tiradas por casa. ¡Presta mucha atención!