La película que Mario Casas rodó en Asturias llega a Netflix

"Bajo la piel del lobo", la película que el cineasta noreñense Samu Fuentes que se rodó en Asturias el año pasado, llega a Netflix el próximo mes de julio. El film, protagonizado por Mario Casas, se estrenó en la región el pasado mes de octubre en el Festival de Cine de Gijón. Ahora los espectadores podrán disfrutar de esta película rodada en el occidente asturiano desde el sofá de su casa.

"Bajo la piel de lobo", cuyo estreno mundial tuvo lugar en el pasado Festival de Cine Europeo de Sevilla, habla de una Asturias indómita y lejana, la Asturias de los bosques y la niebla, sin lazos con la civilización. En esa tierra sobrevive Martín, en una vieja casa en una aldea abandonada cuyo instinto para la caza lo mantiene con vida. Mario Casas da vida a este lobo solitario para el que el descubrimiento del deseo carnal y la necesidad de compañía supondrán un reto más complicado que la llegada del invierno.

Entre las novedades de este verano en la plataforma, también destaca nuevas temporadas de "El Chapo" y "Orange is the new black".



